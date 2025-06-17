Открылась регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль BIG RUN FEST. Новый старт от «Бегового сообщества» пройдет 19 июля

19 июля в Москве пройдет спортивно-музыкальный фестиваль BIG RUN FEST. Это новый старт от организаторов «Беговое сообщество».

Маршруты всех дистанций пройдут по Садовому кольцу, но организаторы предупреждают, что трассы еще находятся на согласовании и могут быть изменены.

Участники будут соревноваться на трех дистанциях: 5, 10 и 15 км. Забеги пройдут в вечернее время. Атлеты на дистанции 15 км будут стартовать в 19:00, на дистанции 10 км – в 21:30, на дистанции 5 км – в 23:30.

Стоимость слота на дистанции 15 км составляет 3500 рублей, на дистанции 10 км – 3000 рублей, на дистанции 5 км – 2000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора .