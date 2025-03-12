Общий призовый фонд Московского полумарафона, марафона «Белые ночи» и Московского марафона превысит 23 млн

Организаторы крупнейших российских забегов «Беговое сообщество» объявили о том, что у трех стартов – Московского полумарафона, марафона «Белые ночи» и Московского Марафона, выросли суммы призовых выплат.

Призовой фонд Московского полумарафона , который пройдет 26-27 апреля, составит 3,55 млн рублей. За первое место атлеты (мужчины и женщины) получат по 350 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за третье – 150 тысяч рублей, за четвертое – 100 тысяч рублей, за пятое – 50 тысяч рублей, за шестое – 40 тысяч рублей.

Также появится национальный зачет для спортсменов с российским гражданством – по 60, 40 и 30 тысяч рублей получат победители и призеры за места с первого по третье соответственно.

За рекорд России (1:00:43 у мужчин и 1:08:07 у женщин) заплатят по 300 тысяч рублей, за время быстрее 1:01 у мужчин и 1:08 у женщин – 200 тысяч рублей, за рекорд Московского полумарафона (1:02:39 у мужчин и 1:09:47 у женщин) – 150 тысяч рублей.

5 июля в Санкт-Петербург пройдет марафон «Белые ночи» на дистанциях 10 км и 42,2 км. Призовой фонд забега увеличился с 6,03 до 9,05 млн рублей.

Самая большая награда достанется атлетам марафонской дистанции среди мужчин и женщин: за 1 место спортсмены получат 900 тысяч рублей, за 2 место – 500 тысяч рублей, за 3 место – 400 тысяч рублей, за 4 место – 300 тысяч рублей, за 5 место – 200 тысяч рублей, за 6 место – 100 тысяч рублей. По 80, 60, 40 и 30 тысяч рублей получат атлеты, занявшие с 7 по 10 место соответственно.

Национальный зачет составит 260 тысяч рублей.

За рекорд России на марафоне (2:09:07 у мужчин и 2:20:47 у женщин) доплатят по 500 тысяч рублей, за время быстрее 2:11:00 у мужчин и 2:27:00 у женщин) – 350 тысяч рублей, за рекорд забега (2:11:46 у мужчин и 2:29:48 у женщин) – 150 тысяч рублей.

Также наградят участников, которые не состоят в элитном кластере: с 1 по 12 место получат мужчины, которые пробежали марафон быстрее 2 часов 28 минут и женщины с результатом быстрее 3 часов. Спортсмены-любители получат по 15 тысяч рублей.

Призовой фонд на дистанции 10 км в рамках марафона «Белые ночи» составит 350 тысяч рублей: 1 место – 200 000 рублей, 2 место – 100 000 рублей, 3 место – 50 000 рублей. За рекорд соревнований выплатят дополнительные 200 тысяч рублей (28:59 у мужчин и 32:05 у женщин).

Самый большой призовой фонд у Московского марафона , который состоится 20 и 21 сентября. Марафонцы за 1 место получат 900 000 рублей, за 2 место – 500 тысяч рублей, за 3 место – 400 тысяч рублей, за 4 место – 300 тысяч рублей, за 5 место – 200 тысяч рублей, за 6 место – 100 тысяч рублей. Атлеты, занявшие места с 7 по 10 получат по 80, 60, 40 и 30 тысяч рублей.

Национальный зачет также составит 260 тысяч рублей.

За рекорд России можно заработать 1 млн рублей, за время быстрее 2:10 у мужчин и 2:26 у женщин – 400 000 рублей, за рекорд Московского марафона (2:11:34 у мужчин и 2:28:02 у женщин) – 250 000 рублей. Атлеты-любители могут заработать по 15 тысяч рублей, если пробегут марафон быстрее 2 часов 28 минут (мужчины) и быстрее 3 часов (женщины). Спортсмены не из элитного кластера будут награждаться с 1 по 12 место.

Призовой фонд на дистанции 10 км в рамках Московского марафона также составляет 350 тысяч рублей, но за рекорд соревнования (28:01 у мужчин и 31:31 у женщин) заплатят больше – 500 тысяч рублей.

Подробную информацию можно смотреть на сайте организатора . Свободные слоты остались только на Московский марафон