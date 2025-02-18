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Открылась регистрация на Московский марафон. Забеги пройдут 20 и 21 сентября по обновленному линейному маршруту

20 и 21 сентября пройдет Московский марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также будут соревноваться на дистанции 10 км.

Старт в этом году пройдет на Университетской площади, возле МГУ, а финиш – на территории олимпийского комплекса «Лужники». Атлеты будут бежать по центру Москвы: по набережным Москвы-реки и Садовому и Бульварному кольцам мимо Кремля, Храма Христа Спасителя, сталинских высоток.

В субботу 20 сентября пройдут забеги на дистанции 10 км, в воскресенье 21 сентября – на дистанции 42,2 км. Дистанцию марафона можно преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды (5 участников).

Стоимость слота на дистанции 42,2 км составляет 5000 рублей, на дистанции 10 км – 3500 рублей. С 12 стоимость будет повышаться на тысячу рублей на дистанцию марафона и на 500 рублей на дистанцию 10 км.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора.

Также пройдет детский забег, регистрация откроется чуть позже. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организаторов.

Читайте нашу онлайн-трансляцию с марафона в 2024 году 🏃‍♂️ Самый масштабный забег страны: фото, видео, интервью, ход гонки. Смотрите нашу трансляцию Московского марафона

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Забег
Марафон
Московский марафон
Бег
Календарь стартов
любительский спорт
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