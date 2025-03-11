Призовой фонд Казанского марафона превысит 7 млн рублей. Победитель может заработать больше 1 млн рублей

3-4 мая в Казани пройдет марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км.

Общий размер призового фонда составит 7,4 миллиона рублей. Директор Казанского марафона Вадим Янгиров сообщает: «Каждый год мы стараемся увеличивать призовой фонд, но в этом году он получился по-настоящему рекордным».

Самая большая награда достанется победителям марафонской дистанции среди мужчин и женщин: за 1 место спортсмены получат 400 тысяч рублей, 2 место – 250 тысяч рублей, 3 место – 180 тысяч рублей, 4 место – 120 тысяч рублей, 5 место – 80 тысяч рублей, 6 место – 40 тысяч рублей. В рамках Казанского марафона также пройдет чемпионат России по марафону, за победу на дистанции 42,2 км атлеты выиграют дополнительные призовые. Победитель к основному выигрышу получит 120 тысяч рублей, 80 тысяч рублей – серебряный призер и 60 тысяч рублей – бронзовый призер.

Организаторы обещают бонусы и за результат. За финишное время быстрее, чем 2:09 среди мужчин и 2:25 среди женщин можно получить 400 тысяч рублей. Рекорды трассы (2:29:29 среди женщин и 2:12:56 среди мужчин) оцениваются в размере 150 тысяч рублей. Победитель Казанского марафона, которые пробежит дистанцию быстрее за 2 часа 9 минут, может заработать больше 1 миллиона рублей.

Победители на дистанции 21,1 км получат за золотую медаль 100 тысяч рублей, за серебро – 50 тысяч рублей, за бронзу – 30 тысяч рублей. На дистанции 10 км призовой фонд составляет 105 тысяч – по 50, 35 и 20 тысяч рублей получат победители и призеры за места с первого по третье соответственно.

На 10 марта на Казанский марафон на все дистанции зарегистрировались более 20 000 участников. Регистрация проходит на сайте организатора .