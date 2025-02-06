Открылась регистрация на забег «Ночной Елагин». Старт пройдет 11 июня в Санкт-Петербурге
11 июня в ЦПКиО им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге пройдет забег «Ночной Елагин».
Участники будут соревноваться на дистанциях 15 км и 5 км. Принять участие на дистанции 15 км можно как сольно, так и в составе команды. Для детей и участников старшего возраста доступна дистанция 1 км.
Забег начнется в 20:45 и закончится в 23:00. Маршруты дистанций проходят по аллеям и асфальтовым дорожкам Елагина острова вдоль набережных.
Стоимость участия до 15 февраля на дистанции 5 и 15 км составляет 1500 рублей, на дистанции 1 км – 1100 рублей, эстафета на дистанции 15 км – 4200 рублей.
Регистрация проводится на сайте O-time.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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