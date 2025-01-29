Открылась регистрация на забеги «Ярославль. Любовь. Апрель» и «Ночь. Стрелка. Ярославль». Старты пройдут 12 апреля и 19 июля

Организаторы серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2025» открыли регистрацию на два старта в Ярославле.

Весенний забег «Ярославль. Любовь. Апрель» пройдет 12 апреля на дистанциях 10 и 5 км. Схемы трасс еще не известны, но организаторы сообщают о том, что «маршрут мы планируем сделать отличный от уже состоявшихся беговых мероприятий в Ярославле».

Стоимость слота на дистанции 5 км составляет 1300 рублей, на дистанции 10 км – 1900 рублей. Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .

Старт «Ночь. Стрелка. Ярославль» состоится 19 июля также на дистанциях 10 и 5 км. Ночной забег стартует в парке Стрелка, а трасса пройдет по исторической части города, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Точная схема трасса будет опубликована чуть позже.

Стоимость слота на дистанции 10 км составляет 2000 рублей, на дистанции 5 км – 1400 рублей. Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .

Регистрация на детские старты (дистанция 500 м) в рамках забегов откроется чуть позже. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора

Открылась регистрации на забеги серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2025». 10 забегов пройдут с мая по октябрь