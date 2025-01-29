Открылась регистрация на «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Старт пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге

23 августа в Санкт-Петербурге пройдет «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Участники будут соревноваться на дистанциях 5 и 10 км.

Старт будет дан с Яхтенного моста. Участники побегут с видом на Финский залив, «Лахта-центр», «Газпром Арену» и финишируют возле «Газпром Арены».

Стоимость слота на дистанции 5 км составляет 2000 рублей, на дистанции 10 км – 2500 рублей. Стоимость будет повышаться на 500 рублей, как только слоты по текущей цене будут выкуплены.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора . Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .