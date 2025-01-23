Открылась регистрация на забег «Апрель». Старт пройдет 6 апреля
6 апреля в Москве пройдет забег «Апрель» на дистанции 5 км от организаторов «Беговое сообщество».
Стартово-финишный городок будет расположен на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Участники будут бежать по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной с видом на МГУ и Москва-Сити.
Стоимость слота составляет 2000 рублей. С 25 февраля цена повысится на 500 рублей.
Регистрация проходит на сайте организатора.
«Беговое сообщество» опубликовало календарь забегов на 2025 год. 16 стартов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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