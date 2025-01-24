Открылась регистрация на кросс «Спутник». Забег пройдет 12 апреля в Зеленограде
12 апреля в Зеленограде (Москва) пройдет кросс «Спутник» от организаторов ZELRUN. Участники будут соревноваться на дистанциях 5 и 15 км.
Стартово-финишный городок будет расположен на стадионе «Ангстрем». Маршрут дистанций проходит по лесу за стадионом, где на пути атлетов может встречаться грязь, подтаявший снег, реки, мосты.
Стоимость слота на дистанциях 5 и 15 км составляет 2500 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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