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Более тысячи лыжников приняли участие в лыжном фестивале «Сокольи Горы», который прошел в Самаре с 30 января по 2 февраля

С 30 января по 2 февраля в Самаре прошел лыжный фестиваль «Сокольи Горы».

Маршруты соревнований проходят на территории Сокольих гор (левый берег Волги).

Участники соревновались на следующих дистанциях:

  • 50 км, 30 км, 10 км, 2,5 км, ночная гонка 12 км, 6 км и 2,5 км (свободным стилем),

  • 30 км, 10 км и 2,5 км (классический стиль).

Результаты победителей и призеров:

50 км, свободный стиль, мужчины

  1. Владимир Фролов – 2:09:06

  2. Владимир Лекомцев – 2:09:39

  3. Иван Кустов – 2:10:24

50 км, свободный стиль, женщины

  1. Алена Перевозчикова – 2:25:54

  2. Валерия Гундарцова – 2:45:44

  3. Татьяна Рослякова – 3:00:28

30 км, свободный стиль, мужчины

  1. Данила Митюхин – 1:18:06

  2. Равиль Хазиев – 1:23:53

  3. Сергей Кижеватов – 1:27:09

30 км, свободный стиль, женщины

  1. Елизавета Ляпина – 1:38:05

  2. Наталья Лунина – 1:45:28

  3. Елена Балахонкина – 1:45:40

10 км, свободный стиль, мужчины

  1. Максим Штейн – 26:27

  2. Михаил Сыскин – 26:28

  3. Денис Николаев – 27:27

10 км, свободный стиль, женщины

  1. Анна Кощеева – 31:09

  2. Ульяна Ефремова – 32:34

  3. Кира Кузнецова – 33:47

30 км, классика, мужчины

  1. Владимир Фролов – 1:18:56

  2. Антон Коротков – 1:20:39

  3. Алексей Григорьев – 1:20:42

30 км, классика, женщины

  1. Дарья Семилетенко – 1:33:07

  2. Валерия Гундарцова – 1:48:16

  3. Мария Сорокина – 1:55:12

10 км, классика, мужчины

  1. Дмитрий Крупин – 27:54

  2. Равиль Хазиев – 28:37

  3. Арсений Мишанин – 28:42

10 км, классика, женщины

  1. Елена Злобина – 36:12

  2. Евгения Гришина – 42:06

  3. Людмила Беззубова – 45:34

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии доступны на сайте mysport.photo.

Лыжный марафон «Сокольи горы»: Самара, бурлаки, тяжелый рельеф

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Владимир Фролов
марафон
Календарь стартов
лыжные гонки
любительский спорт
Алена Перевозчикова
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