Более тысячи лыжников приняли участие в лыжном фестивале «Сокольи Горы», который прошел в Самаре с 30 января по 2 февраля

С 30 января по 2 февраля в Самаре прошел лыжный фестиваль «Сокольи Горы».

Маршруты соревнований проходят на территории Сокольих гор (левый берег Волги).

Участники соревновались на следующих дистанциях:

50 км, 30 км, 10 км, 2,5 км, ночная гонка 12 км, 6 км и 2,5 км (свободным стилем),

30 км, 10 км и 2,5 км (классический стиль).

Результаты победителей и призеров:

50 км, свободный стиль, мужчины

Владимир Фролов – 2:09:06 Владимир Лекомцев – 2:09:39 Иван Кустов – 2:10:24

50 км, свободный стиль, женщины

Алена Перевозчикова – 2:25:54 Валерия Гундарцова – 2:45:44 Татьяна Рослякова – 3:00:28

30 км, свободный стиль, мужчины

Данила Митюхин – 1:18:06 Равиль Хазиев – 1:23:53 Сергей Кижеватов – 1:27:09

30 км, свободный стиль, женщины

Елизавета Ляпина – 1:38:05 Наталья Лунина – 1:45:28 Елена Балахонкина – 1:45:40

10 км, свободный стиль, мужчины

Максим Штейн – 26:27 Михаил Сыскин – 26:28 Денис Николаев – 27:27

10 км, свободный стиль, женщины

Анна Кощеева – 31:09 Ульяна Ефремова – 32:34 Кира Кузнецова – 33:47

30 км, классика, мужчины

Владимир Фролов – 1:18:56 Антон Коротков – 1:20:39 Алексей Григорьев – 1:20:42

30 км, классика, женщины

Дарья Семилетенко – 1:33:07 Валерия Гундарцова – 1:48:16 Мария Сорокина – 1:55:12

10 км, классика, мужчины

Дмитрий Крупин – 27:54 Равиль Хазиев – 28:37 Арсений Мишанин – 28:42

10 км, классика, женщины

Елена Злобина – 36:12 Евгения Гришина – 42:06 Людмила Беззубова – 45:34

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning . Фотографии доступны на сайте mysport.photo .

Лыжный марафон «Сокольи горы»: Самара, бурлаки, тяжелый рельеф