Более тысячи лыжников приняли участие в лыжном фестивале «Сокольи Горы», который прошел в Самаре с 30 января по 2 февраля
С 30 января по 2 февраля в Самаре прошел лыжный фестиваль «Сокольи Горы».
Маршруты соревнований проходят на территории Сокольих гор (левый берег Волги).
Участники соревновались на следующих дистанциях:
50 км, 30 км, 10 км, 2,5 км, ночная гонка 12 км, 6 км и 2,5 км (свободным стилем),
30 км, 10 км и 2,5 км (классический стиль).
Результаты победителей и призеров:
50 км, свободный стиль, мужчины
Владимир Фролов – 2:09:06
Владимир Лекомцев – 2:09:39
Иван Кустов – 2:10:24
50 км, свободный стиль, женщины
Алена Перевозчикова – 2:25:54
Валерия Гундарцова – 2:45:44
Татьяна Рослякова – 3:00:28
30 км, свободный стиль, мужчины
Данила Митюхин – 1:18:06
Равиль Хазиев – 1:23:53
Сергей Кижеватов – 1:27:09
30 км, свободный стиль, женщины
Елизавета Ляпина – 1:38:05
Наталья Лунина – 1:45:28
Елена Балахонкина – 1:45:40
10 км, свободный стиль, мужчины
Максим Штейн – 26:27
Михаил Сыскин – 26:28
Денис Николаев – 27:27
10 км, свободный стиль, женщины
Анна Кощеева – 31:09
Ульяна Ефремова – 32:34
Кира Кузнецова – 33:47
30 км, классика, мужчины
Владимир Фролов – 1:18:56
Антон Коротков – 1:20:39
Алексей Григорьев – 1:20:42
30 км, классика, женщины
Дарья Семилетенко – 1:33:07
Валерия Гундарцова – 1:48:16
Мария Сорокина – 1:55:12
10 км, классика, мужчины
Дмитрий Крупин – 27:54
Равиль Хазиев – 28:37
Арсений Мишанин – 28:42
10 км, классика, женщины
Елена Злобина – 36:12
Евгения Гришина – 42:06
Людмила Беззубова – 45:34
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии доступны на сайте mysport.photo.
Лыжный марафон «Сокольи горы»: Самара, бурлаки, тяжелый рельеф
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