Вокуев и Габушева стали победителями дистанции 20 км в рамках второго дня лыжного марафона TOKSOVOCUP

2 февраля на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) прошел лыжный марафон TOKSOVOCUP классическим стилем на дистанциях 20 км и 8 км. Дистанции 25 км и 10 км были сокращены из-за погодный условий.

Результаты победителей и призеров:

20 км, мужчины

Ермил Вокуев – 52:52 Андрей Краснов – 52:55,5 Никита Егоров – 52:55,7

20 км, женщины

Милена Габушева – 59:03 Мария Козекаева – 1:00:36 Анастасия Власова – 1:01:55

8 км, мужчины

Тимофей Андреев – 23:43 Илья Корельский – 24:10 Николай Неверов – 24:37

8 км, женщины

Анна Рыбакова – 26:27 Анна Стромкина – 31:07 Софья Иванова – 31:53

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Фотографии будут доступны чуть позже на сайте sport-images .

В субботу 1 февраля прошли гонки на дистанциях 40, 20 и 8 км, о результатах писали в этой новости .