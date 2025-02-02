Вокуев и Габушева стали победителями дистанции 20 км в рамках второго дня лыжного марафона TOKSOVOCUP
2 февраля на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) прошел лыжный марафон TOKSOVOCUP классическим стилем на дистанциях 20 км и 8 км. Дистанции 25 км и 10 км были сокращены из-за погодный условий.
Результаты победителей и призеров:
20 км, мужчины
Ермил Вокуев – 52:52
Андрей Краснов – 52:55,5
Никита Егоров – 52:55,7
20 км, женщины
Милена Габушева – 59:03
Мария Козекаева – 1:00:36
Анастасия Власова – 1:01:55
8 км, мужчины
Тимофей Андреев – 23:43
Илья Корельский – 24:10
Николай Неверов – 24:37
8 км, женщины
Анна Рыбакова – 26:27
Анна Стромкина – 31:07
Софья Иванова – 31:53
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Фотографии будут доступны чуть позже на сайте sport-images.
В субботу 1 февраля прошли гонки на дистанциях 40, 20 и 8 км, о результатах писали в этой новости.
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