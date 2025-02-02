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Вокуев и Габушева стали победителями дистанции 20 км в рамках второго дня лыжного марафона TOKSOVOCUP

2 февраля на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) прошел лыжный марафон TOKSOVOCUP классическим стилем на дистанциях 20 км и 8 км. Дистанции 25 км и 10 км были сокращены из-за погодный условий.

Результаты победителей и призеров:

20 км, мужчины

  1. Ермил Вокуев – 52:52

  2. Андрей Краснов – 52:55,5

  3. Никита Егоров – 52:55,7

20 км, женщины

  1. Милена Габушева – 59:03

  2. Мария Козекаева – 1:00:36

  3. Анастасия Власова – 1:01:55

8 км, мужчины

  1. Тимофей Андреев – 23:43

  2. Илья Корельский – 24:10

  3. Николай Неверов – 24:37

8 км, женщины

  1. Анна Рыбакова – 26:27

  2. Анна Стромкина – 31:07

  3. Софья Иванова – 31:53

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Фотографии будут доступны чуть позже на сайте sport-images

В субботу 1 февраля прошли гонки на дистанциях 40, 20 и 8 км, о результатах писали в этой новости.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Календарь стартов
Никита Егоров
лыжные гонки
logoЕрмил Вокуев
Мария Козекаева
марафон
logoАндрей Краснов
Анастасия Власова (1991)
любительский спорт
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