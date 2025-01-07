Петр Швецов и Марина Ковалева стали победителями Рождественского полумарафона в Омске. Более 1500 атлетов вышли на дистанции
7 января в Омске прошел 35-й Рождественский полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10,55 км и 3 км.
Старт и финиш проходил на главной площади города – Соборной. Участники соревновались в праздничных костюмах.
Победителями полумарафона стал Петр Швецов (чемпион России по кроссу и по горному бегу) и Марина Ковалева (чемпионка России по марафону и призерка Московского марафона-2024).
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Петр Швецов – 1:11:11
Михаил Кульков – 1:11:17
Вячеслав Васильев – 1:14:42
21,1 км, женщины
Марина Ковалева – 1:20:40
Ольга Роганская – 1:26:36
Олеся Мунтян – 1:27:18
10,55 км, мужчины
Александр Бутрамеев – 37:08
Михаил Русанов – 37:43
Станислав Горденко – 37:49
10,55 км, женщины
Юлия Ларионова – 41:59
Елена Васильева – 42:45
Оксана Журавская – 43:20
3 км, мужчины
Альберт Матюхов – 11:55
Андрей Фришбутер – 13:01
Дмитрий Скрипников – 13:00
3 км, женщины
Алена Самойленко – 14:29
Татьяна Шлотгауэр – 15:25
Яна Литневская – 15:35
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Startimer.
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