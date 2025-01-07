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Петр Швецов и Марина Ковалева стали победителями Рождественского полумарафона в Омске. Более 1500 атлетов вышли на дистанции

7 января в Омске прошел 35-й Рождественский полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10,55 км и 3 км.

Старт и финиш проходил на главной площади города – Соборной. Участники соревновались в праздничных костюмах.

Победителями полумарафона стал Петр Швецов (чемпион России по кроссу и по горному бегу) и Марина Ковалева (чемпионка России по марафону и призерка Московского марафона-2024).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Петр Швецов – 1:11:11

  2. Михаил Кульков – 1:11:17

  3. Вячеслав Васильев – 1:14:42

21,1 км, женщины

  1. Марина Ковалева – 1:20:40

  2. Ольга Роганская – 1:26:36

  3. Олеся Мунтян – 1:27:18

10,55 км, мужчины

  1. Александр Бутрамеев – 37:08

  2. Михаил Русанов – 37:43

  3. Станислав Горденко – 37:49

10,55 км, женщины

  1. Юлия Ларионова – 41:59

  2. Елена Васильева – 42:45

  3. Оксана Журавская – 43:20

3 км, мужчины

  1. Альберт Матюхов – 11:55

  2. Андрей Фришбутер – 13:01

  3. Дмитрий Скрипников – 13:00

3 км, женщины

  1. Алена Самойленко – 14:29

  2. Татьяна Шлотгауэр – 15:25

  3. Яна Литневская – 15:35

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Startimer.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
Календарь стартов
Полумарафон
Бег
Михаил Кульков
Забег
Марина Ковалева
Петр Швецов
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