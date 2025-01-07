Петр Швецов и Марина Ковалева стали победителями Рождественского полумарафона в Омске. Более 1500 атлетов вышли на дистанции

7 января в Омске прошел 35-й Рождественский полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10,55 км и 3 км.

Старт и финиш проходил на главной площади города – Соборной. Участники соревновались в праздничных костюмах.

Победителями полумарафона стал Петр Швецов (чемпион России по кроссу и по горному бегу) и Марина Ковалева (чемпионка России по марафону и призерка Московского марафона-2024).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Петр Швецов – 1:11:11 Михаил Кульков – 1:11:17 Вячеслав Васильев – 1:14:42

21,1 км, женщины

Марина Ковалева – 1:20:40 Ольга Роганская – 1:26:36 Олеся Мунтян – 1:27:18

10,55 км, мужчины

Александр Бутрамеев – 37:08 Михаил Русанов – 37:43 Станислав Горденко – 37:49

10,55 км, женщины

Юлия Ларионова – 41:59 Елена Васильева – 42:45 Оксана Журавская – 43:20

3 км, мужчины

Альберт Матюхов – 11:55 Андрей Фришбутер – 13:01 Дмитрий Скрипников – 13:00

3 км, женщины

Алена Самойленко – 14:29 Татьяна Шлотгауэр – 15:25 Яна Литневская – 15:35

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Startimer .