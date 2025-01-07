Более 500 атлетов приняли участие в Рождественском полумарафоне в Красноярске

7 января в Красноярске прошел Рождественский полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 5 км.

Трасса забега прошла по острову Отдыха, участники стартовали и финишировали на центральном стадионе.

Победителем стал Павел Тарасов (бегун-скайраннер, призер чемпионата России по альпинизму).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Павел Тарасов – 1:15:23 Андрей Путинцев – 1:15:44 Алексей Токарев – 1:20:35

21,1 км, женщины

Светлана Чижикова – 1:28:06 Ксения Давыдова – 1:31:07 Наталья Зима – 1:33:09

5 км, мужчины

Егор Матвеенко – 18:29 Василий Минаев – 19:01 Захар Матвеенко – 19:20

5 км, женщины