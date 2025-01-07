Более 500 атлетов приняли участие в Рождественском полумарафоне в Красноярске
7 января в Красноярске прошел Рождественский полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 5 км.
Трасса забега прошла по острову Отдыха, участники стартовали и финишировали на центральном стадионе.
Победителем стал Павел Тарасов (бегун-скайраннер, призер чемпионата России по альпинизму).
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Павел Тарасов – 1:15:23
Андрей Путинцев – 1:15:44
Алексей Токарев – 1:20:35
21,1 км, женщины
Светлана Чижикова – 1:28:06
Ксения Давыдова – 1:31:07
Наталья Зима – 1:33:09
5 км, мужчины
Егор Матвеенко – 18:29
Василий Минаев – 19:01
Захар Матвеенко – 19:20
5 км, женщины
Кристина Тимофеева – 23:15
Светлана Лапицкая – 24:29
Олеся Ерохина – 24:34
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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