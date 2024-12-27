Открылась регистрация на новый спортивный фестиваль RAY Ural Sport Fest. С 8 по 10 мая в Екатеринбурге пройдут трейловые забеги и соревнования по скандинавской ходьбе

С 8 по 10 мая в Екатеринбурге пройдет новый спортивный фестиваль RAY Ural Sport Fest от команды организаторов Malidak и магазина спортивных товаров RAY. Старт и финиш всех дистанций состоятся на стадионе Калининец, маршруты дистанций пройдут в Калиновском лесопарке.

Участники будут соревноваться на следующих дистанциях:

42 км с набором высоты 680 м. Трасса пройдет по лесным тропам через холмы, озера, такие как Калиновские разрезы;

21 км с набором высоты 340 м. Эта дистанция подойдет для опытных трейлраннеров;

10 км с набором высоты 150 м – для начинающих трейлраннеров;

5 км с набором высоты 100 м. Маршрут пройдет по дорожкам самого большого парка Екатеринбурга – Калиновского.

Также пройдут соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 5 км и детские старты на дистанциях от 200 до 1000 м.

Стоимость слота на дистанции 42 км составляет 2700 рублей, на дистанции 21 км – 2500 рублей, на дистанции 10 км – 2200 рублей, на дистанции 5 км – 2000 рублей. Участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе стоит 1500 рублей. С 1 января стоимость слотов повысится.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора . Регистрация проходит на сайте MyRace .