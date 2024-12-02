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Открылась регистрация на беговой фестиваль Rosa Wild Fest 2025. Участников ждут 14 дистанций разного уровня сложности

С 5 по 7 сентября на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи пройдет спортивный фестиваль Rosa Wild Fest 2025. Помимо трейловых забегов на дистанциях от 12 до 180 км участников ждут различные активности: походы, бассейн, концерты, лекции и мастер-классы, занятия по йоге и различные тренировки, бесплатный ночной фан-забег на 2,5 км.

Участникам доступны два формата участия:

  • однодневный на дистанциях: 12 км (810+ м), 13 км (740+ м), 20 км (1700+ м), 35 км (2500+ м), 40 км (3000+ м), 45 км (3600+ м), 80 км (6400+ м), 115 км (8700+ м) и 180 км (13 600+ м). Также пройдет забег «вертикальный километр» на дистанции 6,3 км с набором высоты 1100 м;

  • двухдневный, где участник преодолевает половину дистанции в один день, половину – в другой. Участники будут соревноваться на трех дистанциях: 25 км (12 + 13 км), 55 км (20  + 35 км), 85 км (40 + 45 км).

Стоимость слота на дистанциях 12 и 13 км составляет 7000 рублей, на дистанции 20 км – 8500 рублей, на дистанции 35 км – 9500 рублей, на дистанциях 40 км и 45 км – 10 000 рублей, на дистанции 80 км – 11 500 рублей, на дистанции 115 км – 13 000 рублей,  «вертикальный километр» – 7000 рублей. Участие в двухдневном формате забега на дистанции 25 км стоит 12 500 рублей, на дистанции 55 км – 14 500 рублей, на дистанции 85 км – 16 500 рублей.

Регистрация на ультрамарафон на дистанции 180 км еще не открылась, организаторы анонсировали стоимость слота – 25 000 рублей (доступно всего 50 мест). 

Болельщикам для входа на фестиваль необходимо купить билет, стоимость составляет 2500 рублей. Билет дает право участвовать во всех спортивных активностях три дня кроме трейловых забегов. 

Регистрация проходит на сайте MyRace, там же можно приобрести билет болельщика. Подробную информацию о фестивале можно посмотреть на сайте организатора

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Wild Trail
Бег
Трейлраннинг
любительский спорт
Ультрамарафон
Забег
Календарь стартов
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