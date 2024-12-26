Открылась регистрация на трейловые забеги Grand Kislovodsk. 2 и 3 мая участники будут соревноваться на дистанциях от 5 до 100 километров

2 и 3 мая в Кисловодске состоятся трейловые забеги Grand Kislovodsk от организаторов Wild Trail и Kavkaz.run. Маршруты дистанций пройдут в Кисловодском национальном парке (крупнейший парк в Европе).

Участникам доступны следующие дистанции:

5,3 км с набором 200 м. Трасса пройдет от скал «Красные грибы», далее – вдоль ручья Посейдон и обратно через алею туй;

11,3 км с набором высоты 650 м. Часть дистанции пройдет по тропе Косыгина мимо гор. Организаторы обещают красивые панорамные виды;

19,9 км с набором высоты 900 м. На этой дистанции трейлраннерам откроется вид на природные достопримечательности Кавказских Минеральных Вод, а при ясной погоде на горы Машук, Бештау и даже Эльбрус.

36,2 км с набором высоты 1400 м. Участники поднимутся на горы на Верхний Джинал и Большое седло, далее по тропе Косыгина они добегут до границы Ставропольского края и Кабардино-Балкарии;

101,9 км с набором высоты 3200 м. Трасса пройдет по горам Большой Бермамыт, Верхний Джинал и Большое седло. Участников ждут красивейшие виды с гор.

Также пройдет костюмированный фан-забег на дистанции 3 км и дискотека на финише. Для детей до 10 лет состоится забег на дистанции до 400 м, для подростков от 11 до 15 лет – забег на дистанции 1,9 км.

Стоимость слота до 27 декабря на дистанции 5 км составляет 3500 рублей, на дистанции 11,3 км – 4000 рублей, на дистанции 20 км – 5000 рублей, на дистанции 36,2 км – 7000 рублей, на дистанции 102 км – 10 000 рублей. Стоимость участия в детских забегах составляет 1000 рублей, в фан-забеге – 2000 рублей. С 28 декабря цены будут повышаться.

Подробную информацию можно смотреть на сайте организатора , а зарегистрироваться на сайте MyRace .