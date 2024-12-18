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В России создана Национальная ассоциация трейла

Ассоциация займется объединением и поддержкой организаторов трейловых забегов, улучшением качества забегов и вовлечением новых участников в трейлраннинг, созданием единого информационного ресурса о трейле. Также организация будет предоставлять площадку для обмена опытом и общую материальную базу, который сможет воспользоваться каждый организатор бесплатно.

Президент Национальной ассоциации трейла Алексей Богачев рассказал о планах популяризации трейловых забегов: «Трейл – это не просто спорт, это целая культура, мировоззрение, братство, объединяющая людей со всех уголков страны и мира. Мне важно развивать трейл, потому что я хочу, чтобы как можно больше людей могли насладиться красотой природы, открывать новые места в России, вовлечь в наш любимый спорт десятки и сотни тысяч людей, которые смогут не только открыть новые места, но и проверить свою выносливость и найти новых друзей. Я уверен, что наша ассоциация станет настоящим домом для всех любителей трейла».

Национальная ассоциация трейла (НАТ) была создана в 2017 году, но в последние годы не вела свою деятельность. Ассоциация провела несколько трейловых конференций TRAILCONF. В ассоциацию входят организаторы забегов Running Heroes Russia, Open Band, Blizko Trail, Malidak. Вступить в НАТ можно на сайте организации, для этого нужно подать заявление и рассказать о своей деятельности в свободной форме.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Наицональная ассоциация трейла
любительский спорт
Забег
Бег
Трейлраннинг
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