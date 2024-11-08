Открылась регистрация на скайраннинг-гонку «Ирәмәл Ярыш». Скоростное восхождение на гору пройдет 29 марта

29 марта в поселке Тюлюк (Челябинская область) пройдут соревнования по скоростному восхождению на гору Большой Иремель (вторая по высоте вершина Южного Урала) от команды организаторов Malidak. В рамках гонки состоится чемпионат России по скайраннингу (на дистанции 27 км).

Участникам доступны три дистанции:

27 км с набором высоты 1000 м. Маршрут пройдет сквозь лес по курумнику (каменные россыпи на склонах) до вершины горы Большой Иремель (1582 м) и обратно.

5 км с набором высоты 80 м. Участники будут забегать в Ларкино ущелье, где между скалами проходит река Тюлюк.

5 км скандинавской ходьбой.

Стоимость слота на дистанции 27 км составляет 3900 рублей, на дистанции 5 км – 2500 рублей, на дистанции 5 км скандинавской ходьбой – 2300 рублей. С 30 ноября стоимость слотов повысится.

Регистрация проходит на сайте MyRace . Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора .