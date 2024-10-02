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Открылась регистрация на спортивный фестиваль Malidak 2025. Он пройдет с 8 по 10 августа в Республике Башкортостан

С 8 по 10 августа 2025 года в деревне Отнурок (Республика Башкортостан) пройдет спортивный фестиваль Malidak. Маршруты дистанций пройдут по Уральским горам.

Участникам доступны следующие дистанции: 

  • 101 км с набором высоты 3500 м;

  • 78 км с набором высоты 2700 м;

  • 62 км с набором высоты 2500 м;

  • 40 км с набором высоты 1900 м;

  • 29 км с набором высоты 788 м;

  • 25 км с набором высоты 1200 м;

  • ночной забег на 12 км с набором высоты 300 м;

  • 300 м с набором 100 м;

Также пройдут соревнования по скандинавской ходьбе на дистанциях 5 и 10 км, рогейн (одиночный и парный) – вид спорта, в котором надо посетить как можно больше ключевых точек по пути, детские забеги на дистанциях от 200 до 1200 м и семейный квест. 

Стоимость слота на ультрамарафон 101 км составляет 6100 рублей, на дистанции 78 км – 5600 рублей, на дистанции 61 км – 5300 рублей, на дистанции 40 км – 4800 рублей, на дистанции 29 км – 4600 рублей, на дистанции 25 км – 4500 рублей, на дистанции 21 км – 4400 рублей, на дистанции 12 км – 4300 рублей, на дистанции 5 км – 3800 рублей, на дистанции 12 км (ночной забег) – 3600 рублей, на дистанции 300 м – 1500 рублей. Болельщикам фестиваля также необходимо приобрести билет, он стоит 700 рублей.

Регистрация проходит на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Malidak
любительский спорт
Бег
Трейлраннинг
Ультрамарафон
Забег
Календарь стартов
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