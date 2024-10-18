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  • Открылась регистрация на трейловый забег Teberda Trail-1. Старт пройдет в Карачаево-Черкесии 21-22 июня 2025 года
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Открылась регистрация на трейловый забег Teberda Trail-1. Старт пройдет в Карачаево-Черкесии 21-22 июня 2025 года

21 и 22 июня 2025 года в городе Теберта (Карачаево-Черкесская республика) пройдут трейловые забеги Teberda Trail-1 от команды организаторов Malidak.

Участникам доступны 5 дистанций:

  • 61 км с набором высоты 4300 м. Маршрут проходит через ущелья, участники встретят на пути 7 озер, поднимутся на вершину горы Лысая и увидят Теберду и Домбай с высоты;

  • 46 км с набором 3600 м. Маршрут проходит по горе Лысая, а также по ущельям и мимо озер;

  • 30 км с набором 2000 м. Участники будут бежать до озера Шабайдак и обратно;

  • 24 км с набором 1300 м. Участникам необходимо забраться на гору Лысая и спуститься обратно;

  • 14 км с набором 700 м. Маршрут проходит до точки, соединяющей две реки Азгек и Муху, и обратно.

Стоимость слота на дистанции 61 км составляет 8900 рублей, на дистанции 46 км – 7900 рублей, на дистанции 30 км – 6900 рублей, на дистанции 24 км – 5900 рублей, на дистанции 14 км – 4900 рублей. На момент написания новости слоты остались только на дистанцию 14 км (108 слотов) и на дистанцию 24 км (1 слот).

Регистрация проходит на сайте MyRace. Подробную информацию можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Teberda Trail-1
любительский спорт
Бег
Трейлраннинг
Ультрамарафон
Забег
Календарь стартов
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