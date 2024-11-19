Открылась регистрация на Зимний Павловский забег 2025

23 февраля в Павловске (Санкт-Петербург) пройдет Зимний Павловский забег от организаторов PushkinRun. Участники будут соревноваться на дистанциях 3, 10 и 21,1 км.

Маршрут забега будет проходить по грунтовым и лесным дорогам Павловского парка, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стоимость слота на полумарафон по 26 ноября составляет 2100 рублей, на дистанции 10 км – 1800 рублей, на дистанции 3 км – 1300 рублей. С 27 ноября стоимость повысится.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning . Посмотреть подробную информацию можно на сайте организатора .