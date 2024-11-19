Открылась регистрация на Зимний Павловский забег 2025
23 февраля в Павловске (Санкт-Петербург) пройдет Зимний Павловский забег от организаторов PushkinRun. Участники будут соревноваться на дистанциях 3, 10 и 21,1 км.
Маршрут забега будет проходить по грунтовым и лесным дорогам Павловского парка, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Стоимость слота на полумарафон по 26 ноября составляет 2100 рублей, на дистанции 10 км – 1800 рублей, на дистанции 3 км – 1300 рублей. С 27 ноября стоимость повысится.
Регистрация проходит на сайте RussiaRunning. Посмотреть подробную информацию можно на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: PushkinRun
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости