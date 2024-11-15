Открылась регистрация на соревнования по экидену от команды PushkinRun. Беговая командная эстафета пройдет 15 июня

15 июня в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по экидену (беговая командная эстафета) от команды PushkinRun.

Команды, в каждой из которой по 6 атлетов, будут соревноваться на марафонской дистанции. Каждый из участников будет преодолевать один этап (5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км, 7,195 км). Принять участие можно в женской, мужской, смешанной команде (должно быть не менее 2 женщин).

Стартово-финишный городок будет расположен на Исаакиевской площади. Участники побегут по по центральным проспектам, улицам, набережным мимо достопримечательностей Санкт-Петербурга, по Дворцовому и Благовещенскому мостам.

Стартовая стоимость слота на команду составляет 24 000 рублей. По достижении квоты слотов цена будет повышаться, каждый раз на 6 000 рублей. Максимальная стоимость составит 36 000 рублей. При оплате слота юридическими лицами стоимость слота будет выше на 9000 рублей.

Зарегистрировать команду и посмотреть подробную информацию можно на сайте организатора .

Экиден проходит в Санкт-Петербурге с 2023 года. В 2024 году команда ЦСКА 2 установила новый рекорд трассы – 2:07:43.