Открылась регистрация на марафон «Белые ночи» 2025. Забеги на дистанциях 10 км и 42,2 км пройдут 5 июля по обновленному линейному маршруту
5 июля 2025 года пройдет марафон «Белые ночи» от организаторов «Беговое сообщество».
Помимо основной дистанции, участники также будут соревноваться на дистанции 10 км. В 2025 году старт пройдет по линейному обновленному маршруту от «Газпром Арены» до Дворцовой площади. Участники будут бежать с видом на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.
Преодолеть марафонскую дистанцию можно также в составе эстафетной команды.
Стоимость слота до 12 декабря на дистанции 10 км составляет 2500 рублей, на марафон – 3000 рублей, в формате эстафеты – 22 500 рублей. С 13 декабря стоимость участия на обоих дистанциях повысится на 1000 рублей, в составе эстафетной команды – на 5000 рублей.
Регистрация проходит на сайте организатора.
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