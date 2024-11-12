Открылась регистрация на марафон «Белые ночи» 2025. Забеги на дистанциях 10 км и 42,2 км пройдут 5 июля по обновленному линейному маршруту

5 июля 2025 года пройдет марафон «Белые ночи» от организаторов «Беговое сообщество».

Помимо основной дистанции, участники также будут соревноваться на дистанции 10 км. В 2025 году старт пройдет по линейному обновленному маршруту от «Газпром Арены» до Дворцовой площади. Участники будут бежать с видом на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Преодолеть марафонскую дистанцию можно также в составе эстафетной команды.

Стоимость слота до 12 декабря на дистанции 10 км составляет 2500 рублей, на марафон – 3000 рублей, в формате эстафеты – 22 500 рублей. С 13 декабря стоимость участия на обоих дистанциях повысится на 1000 рублей, в составе эстафетной команды – на 5000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора .