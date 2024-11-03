Результаты ANTA Сочи Марафон 2024. Победители на полумарафоне – Ярослав Бякин и Анна Викулова, на 10 км – Хорошилов и Седова

2 и 3 ноября прошел ANTA Сочи Марафон 2024 на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Старт всех дистанций был расположен на площади «Южный Мол», участников бежали с живописным видом на горы, пальмы и Черное море.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Дмитрий Шишкин – 2:36:40 Владислав Дудуков – 2:38:34 Артем Трунов – 2:38:54

42,2 км, женщины

Полина Авдеева – 2:51:58 Наталья Чепик – 2:55:48 Ольга Масюк – 3:15:05

21,1 км, мужчины

Ярослав Бякин – 1:05:11 Сергей Егоркин – 1:10:18 Максим Сальников – 1:14:14

21,1 км, женщины

Анна Викулова – 1:16:21 Зинаида Обручкова – 1:20:37 Екатерина Родичева – 1:21:59

10 км, мужчины

Руслан Хорошилов – 30:17 Андрей Лейман – 30:43 Евгений Дога – 31:35

10 км, женщины

5 км, мужчины

5 км, женщины

Юлия Конякина – 17:34 Александра Кочергина – 19:09 Татьяна Белозерова – 19:18

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Topliga . Фотографии можно посмотреть на сайте организатора .

Сочи Марафон 2024. Главное о забеге: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов