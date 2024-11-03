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Результаты ANTA Сочи Марафон 2024. Победители на полумарафоне – Ярослав Бякин и Анна Викулова, на 10 км – Хорошилов и Седова

2 и 3 ноября прошел ANTA Сочи Марафон 2024 на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Старт всех дистанций был расположен на площади «Южный Мол», участников бежали с живописным видом на горы, пальмы и Черное море.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Дмитрий Шишкин – 2:36:40

  2. Владислав Дудуков – 2:38:34

  3. Артем Трунов – 2:38:54

42,2 км, женщины

  1. Полина Авдеева – 2:51:58

  2. Наталья Чепик – 2:55:48

  3. Ольга Масюк – 3:15:05

21,1 км, мужчины

  1. Ярослав Бякин – 1:05:11

  2. Сергей Егоркин – 1:10:18

  3. Максим Сальников – 1:14:14

21,1 км, женщины

  1. Анна Викулова – 1:16:21

  2. Зинаида Обручкова – 1:20:37

  3. Екатерина Родичева – 1:21:59

10 км, мужчины

  1. Руслан Хорошилов – 30:17

  2. Андрей Лейман – 30:43

  3. Евгений Дога – 31:35

10 км, женщины

  1. Елена Седова – 35:29

  2. Мария Бережная – 36:31

  3. Юлия Конякина – 37:05

5 км, мужчины

  1. Артур Бурцев – 15:37

  2. Николай Ляликов – 15:37

  3. Олег Сидоров – 16:15

5 км, женщины

  1. Юлия Конякина – 17:34

  2. Александра Кочергина – 19:09

  3. Татьяна Белозерова – 19:18

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Topliga. Фотографии можно посмотреть на сайте организатора.

Сочи Марафон 2024. Главное о забеге: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Полумарафон
любительский спорт
Елена Седова
Андрей Лейман
Бег
Марафон
Забег
Календарь стартов
Николай Ляликов
Артур Бурцев
Юлия Конякина
Анна Викулова
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