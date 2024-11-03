Результаты ANTA Сочи Марафон 2024. Победители на полумарафоне – Ярослав Бякин и Анна Викулова, на 10 км – Хорошилов и Седова
2 и 3 ноября прошел ANTA Сочи Марафон 2024 на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Старт всех дистанций был расположен на площади «Южный Мол», участников бежали с живописным видом на горы, пальмы и Черное море.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Дмитрий Шишкин – 2:36:40
Владислав Дудуков – 2:38:34
Артем Трунов – 2:38:54
42,2 км, женщины
Полина Авдеева – 2:51:58
Наталья Чепик – 2:55:48
Ольга Масюк – 3:15:05
21,1 км, мужчины
Ярослав Бякин – 1:05:11
Сергей Егоркин – 1:10:18
Максим Сальников – 1:14:14
21,1 км, женщины
Анна Викулова – 1:16:21
Зинаида Обручкова – 1:20:37
Екатерина Родичева – 1:21:59
10 км, мужчины
Руслан Хорошилов – 30:17
Андрей Лейман – 30:43
Евгений Дога – 31:35
10 км, женщины
Елена Седова – 35:29
Мария Бережная – 36:31
Юлия Конякина – 37:05
5 км, мужчины
Артур Бурцев – 15:37
Николай Ляликов – 15:37
Олег Сидоров – 16:15
5 км, женщины
Юлия Конякина – 17:34
Александра Кочергина – 19:09
Татьяна Белозерова – 19:18
Результаты всех участников можно смотреть на сайте Topliga. Фотографии можно посмотреть на сайте организатора.
Сочи Марафон 2024. Главное о забеге: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов
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