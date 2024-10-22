Открылась регистрация на XXVI Сахалинский лыжный марафон 2025
8 и 9 марта 2025 года пройдет XXVI Сахалинский лыжный марафон на дистанциях 50 и 30 км свободным и классическим стилями. Трассы проложены из точки в точку. Старт пройдет в поселке Лесное (Сахалинская область), финиш – в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Южно-Сахалинске.
Стоимость слота на дистанциях 30 и 50 км классикой и свободным стилем составляет 3500 рублей. С 1 января 2025 года цены повысятся на 500 рублей.
Регистрация проходит на сайте RussiaLoppet.
Сахалинский лыжный марафон: гайд по старту, который войдет в золотой фонд воспоминаний
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaLoppet
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