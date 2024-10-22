Открылась регистрация на XXVI Сахалинский лыжный марафон 2025

8 и 9 марта 2025 года пройдет XXVI Сахалинский лыжный марафон на дистанциях 50 и 30 км свободным и классическим стилями. Трассы проложены из точки в точку. Старт пройдет в поселке Лесное (Сахалинская область), финиш – в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Южно-Сахалинске.

Стоимость слота на дистанциях 30 и 50 км классикой и свободным стилем составляет 3500 рублей. С 1 января 2025 года цены повысятся на 500 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaLoppet .

Сахалинский лыжный марафон: гайд по старту, который войдет в золотой фонд воспоминаний