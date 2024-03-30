Результаты 50-го Мурманского лыжного марафона «Праздник севера»
30 марта в Мурманске прошел 50-й юбилейный Мурманский лыжный марафон «Праздник севера». Участники соревновались на дистанциях 25 и 50 км свободным стилем. Маршруты дистанций проходили по лесополосе, а также по льду озер Рогозеро и Чайка.
Трассу начали готовить еще с середины декабря, сначала укатывали снегоходами, потом тяжелой техникой. Также организаторы производили замеры толщины льда на озерах.
На 5 минут раньше всех (гандикап) стартовал Геннадий Нечаев – участник первого Мурманского лыжного марафона в 1974 году. Лыжник бежал с номером 1974.
В гонке на дистанции 50 км первое место занял лыжник Павел Соловьев. Бронзу взял белорусский спортсмен Роман Елетнов, призер чемпионата Европы.
Среди женщин первой стала Екатерина Смирнова – чемпионка Универсиады и призер чемпионата России. Второе место заняла Дарья Рогозина – чемпионка мира по зимнему триатлону, третье – Мария Козекаева, призер Кубка мира по лыжероллерам.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
- Павел Соловьев – 2:14:07
- Андрей Кузнецов – 2:14:07
- Роман Елетнов – 2:14:09
50 км, женщины
- Екатерина Смирнова – 2:20:41
- Дарья Рогозина – 2:24:13
- Мария Козекаева – 2:27:35
25 км, мужчины
- Арсений Поздеев – 1:03:10
- Семен Тищенко – 1:06:04
- Степан Малков – 01:06:12
25 км, женщины
- Ирина Назарова – 01:14:59
- Софья Мороз – 01:17:11
- Дарья Ширяева – 01:21:07
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Также на старт вместе с любителями вышли и профессиональные спортсмены. Артем Грязев, многократный победитель и призер лыжных гонок серии RussiaLoppet, пришел пятым и показал результат 2:14:19. Ермил Вокуев (трехкратный чемпион России) прибежал шестым за 2:14:27. Иван Якимушкин (призер Олимпийских игр) финишировал восьмым с результатом 2:15:16. Олимпийские чемпионы Максим Вылегжанин и Денис Спицов пришли тринадцатым и четырнадцатым с результатами 2:20:05 и 2:20:06.
Ольга Вокуева (чемпионка России) финишировала пятая с результатом 2:33:49, Анастасия Власова (чемпионка России) стала тринадцатой с результатом 2:46:48.
В воскресенье 31 марта лыжники будут соревноваться на тех же дистанциях 25 и 50 км, только классическим стилем.
Бежал не первый раз, реально крутой марафон.