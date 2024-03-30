Результаты 50-го Мурманского лыжного марафона «Праздник севера»

30 марта в Мурманске прошел 50-й юбилейный Мурманский лыжный марафон «Праздник севера». Участники соревновались на дистанциях 25 и 50 км свободным стилем. Маршруты дистанций проходили по лесополосе, а также по льду озер Рогозеро и Чайка.

Трассу начали готовить еще с середины декабря, сначала укатывали снегоходами, потом тяжелой техникой. Также организаторы производили замеры толщины льда на озерах.

На 5 минут раньше всех (гандикап) стартовал Геннадий Нечаев – участник первого Мурманского лыжного марафона в 1974 году. Лыжник бежал с номером 1974.

В гонке на дистанции 50 км первое место занял лыжник Павел Соловьев. Бронзу взял белорусский спортсмен Роман Елетнов, призер чемпионата Европы.

Среди женщин первой стала Екатерина Смирнова – чемпионка Универсиады и призер чемпионата России. Второе место заняла Дарья Рогозина – чемпионка мира по зимнему триатлону, третье – Мария Козекаева, призер Кубка мира по лыжероллерам.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Павел Соловьев – 2:14:07 Андрей Кузнецов – 2:14:07 Роман Елетнов – 2:14:09

50 км, женщины

Екатерина Смирнова – 2:20:41 Дарья Рогозина – 2:24:13 Мария Козекаева – 2:27:35

25 км, мужчины

Арсений Поздеев – 1:03:10 Семен Тищенко – 1:06:04 Степан Малков – 01:06:12

25 км, женщины

Ирина Назарова – 01:14:59 Софья Мороз – 01:17:11 Дарья Ширяева – 01:21:07

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Также на старт вместе с любителями вышли и профессиональные спортсмены. Артем Грязев, многократный победитель и призер лыжных гонок серии RussiaLoppet, пришел пятым и показал результат 2:14:19. Ермил Вокуев (трехкратный чемпион России) прибежал шестым за 2:14:27. Иван Якимушкин (призер Олимпийских игр) финишировал восьмым с результатом 2:15:16. Олимпийские чемпионы Максим Вылегжанин и Денис Спицов пришли тринадцатым и четырнадцатым с результатами 2:20:05 и 2:20:06.

Ольга Вокуева (чемпионка России) финишировала пятая с результатом 2:33:49, Анастасия Власова (чемпионка России) стала тринадцатой с результатом 2:46:48.

В воскресенье 31 марта лыжники будут соревноваться на тех же дистанциях 25 и 50 км, только классическим стилем.