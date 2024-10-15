Открылась регистрация на лыжную гонку «Выборгская лыжня 2025»

15 и 16 февраля 2025 года в Выборге (Ленинградская область) пройдет седьмая лыжная гонка «Выборгская лыжня» от организатора Tour de Vyborg. Участники будут соревноваться на дистанциях 10, 30 км свободным стилем и 10 и 50 км классикой. Также состоятся детские забеги на дистанциях 200 и 1000 м. Для юношей и девушек доступны дистанции 1 и 5 км.

Также участники могут принять участие на дистанциях 5, 10, 30 и 50 км в категории «фитнес» без награждения.

Стоимость регистрации на дистанции 50 км классикой составляет 3000 рублей, на дистанции 30 км свободным стилем – 2700 рублей, на дистанциях 10 км свободным стилем и классикой и 5 км СВ – 2500 рублей. Также можно совместить два соревновательных дня: слот на дистанциях 10 км СВ + 10 км классикой стоит 4000 рублей, стоимость слота на дистанциях 30 км СВ + 50 км классикой составляет 4700 рублей. Стоимость будет повышаться с 1 ноября.

Регистрация проходит на сайте O-time . За обновлениями можно следить в группе ВКонтакте организатора .