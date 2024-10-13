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Результаты Московского марафона 2024. Победители – марокканец Юнесс Беннар и Александра Морозова, бронзовые призеры – Неделин и Ковалева

13 октября в Москве прошел марафон. Участники бежали как сольно, так и в составе эстафетной команды.

Стартово-финишный городок располагался у стадиона «Лужники». Маршрут марафона проходил мимо главных достопримечательностей столицы: набережных Москвы-реки, Кремля, Крымского моста, Храма Христа Спасителя, Большой Театра, Белого Дома, сталинских высоток.

Первым стал атлет из Марокко Юнесс Беннар, который бежал марафон как официальный пейсмейкер. Спортсмен обновил рекорд трассы, который держался с 2016 года (2:13:40).

Александра Морозова (победительница ультрамарафона Comrades и Сибирского международного марафона) включилась в борьбу за золотую медаль на последних 2 километрах и обогнала Дмитриеву, Ковалеву и эфиопскую атлетку Nurit Shimels Yimam.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Юнесс Беннар (Марокко) – 2:11:34

  2. El Mahjoub Dazza (Марокко) – 2:11:38

  3. Дмитрий Неделин – 2:11:40

  4. Teresa Nyakola Gela (Эфиопия) – 2:12:42

  5. Руслан Хорошилов – 2:13:56

  6. Gilbert Kipleting Chumba (Кения) – 2:14:24

42,2 км, женщины

  1. Александра Морозова – 2:30:35

  2. Nurit Shimels Yimam (Эфиопия) – 2:30:51

  3. Марина Ковалева – 2:30:53

  4. Hayat Benhenia (Марокко) – 2:31:10

  5. Луиза Дмитриева – 2:31:27

  6. Алина Прокопьева – 2:33:57

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

В субботу 12 октября прошли детские забеги и забег на 10 км, о результатах писали в этой новости.

Читайте нашу онлайн-трансляцию с марафона 🏃‍♂️ Самый масштабный забег страны: фото, видео, интервью, ход гонки. Смотрите нашу трансляцию Московского марафона

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
Марина Ковалева
Алина Прокопьева
Московский марафон
любительский спорт
Луиза Дмитриева
Бег
Марафон
Забег
Календарь стартов
Дмитрий Неделин
Александра Морозова
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