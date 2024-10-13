Результаты Московского марафона 2024. Победители – марокканец Юнесс Беннар и Александра Морозова, бронзовые призеры – Неделин и Ковалева
13 октября в Москве прошел марафон. Участники бежали как сольно, так и в составе эстафетной команды.
Стартово-финишный городок располагался у стадиона «Лужники». Маршрут марафона проходил мимо главных достопримечательностей столицы: набережных Москвы-реки, Кремля, Крымского моста, Храма Христа Спасителя, Большой Театра, Белого Дома, сталинских высоток.
Первым стал атлет из Марокко Юнесс Беннар, который бежал марафон как официальный пейсмейкер. Спортсмен обновил рекорд трассы, который держался с 2016 года (2:13:40).
Александра Морозова (победительница ультрамарафона Comrades и Сибирского международного марафона) включилась в борьбу за золотую медаль на последних 2 километрах и обогнала Дмитриеву, Ковалеву и эфиопскую атлетку Nurit Shimels Yimam.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Юнесс Беннар (Марокко) – 2:11:34
El Mahjoub Dazza (Марокко) – 2:11:38
Дмитрий Неделин – 2:11:40
Teresa Nyakola Gela (Эфиопия) – 2:12:42
Руслан Хорошилов – 2:13:56
Gilbert Kipleting Chumba (Кения) – 2:14:24
42,2 км, женщины
Александра Морозова – 2:30:35
Nurit Shimels Yimam (Эфиопия) – 2:30:51
Марина Ковалева – 2:30:53
Hayat Benhenia (Марокко) – 2:31:10
Луиза Дмитриева – 2:31:27
Алина Прокопьева – 2:33:57
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.
В субботу 12 октября прошли детские забеги и забег на 10 км, о результатах писали в этой новости.
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