Результаты Московского марафона 2024. Победители – марокканец Юнесс Беннар и Александра Морозова, бронзовые призеры – Неделин и Ковалева

13 октября в Москве прошел марафон. Участники бежали как сольно, так и в составе эстафетной команды.

Стартово-финишный городок располагался у стадиона «Лужники». Маршрут марафона проходил мимо главных достопримечательностей столицы: набережных Москвы-реки, Кремля, Крымского моста, Храма Христа Спасителя, Большой Театра, Белого Дома, сталинских высоток.

Первым стал атлет из Марокко Юнесс Беннар, который бежал марафон как официальный пейсмейкер. Спортсмен обновил рекорд трассы, который держался с 2016 года (2:13:40).

Александра Морозова (победительница ультрамарафона Comrades и Сибирского международного марафона) включилась в борьбу за золотую медаль на последних 2 километрах и обогнала Дмитриеву, Ковалеву и эфиопскую атлетку Nurit Shimels Yimam.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Юнесс Беннар (Марокко) – 2:11:34 El Mahjoub Dazza (Марокко) – 2:11:38 Дмитрий Неделин – 2:11:40 Teresa Nyakola Gela (Эфиопия) – 2:12:42 Руслан Хорошилов – 2:13:56 Gilbert Kipleting Chumba (Кения) – 2:14:24

42,2 км, женщины

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .

В субботу 12 октября прошли детские забеги и забег на 10 км, о результатах писали в этой новости .

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