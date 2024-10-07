Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Московском марафоне. Среди них есть атлеты из Китая, Марокко, Кении и Эфиопии

12 и 13 октября в Москве пройдет марафон. Участники побегут дистанции 10 и 42,2 км. Регистрация уже закрыта.

Организаторы «Беговое сообщество» сообщили в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте имена элитных спортсменов, которые примут участие в Московском марафон.

Среди мужчин за победу будут бороться:

El Mahjoub Dazza (Марокко) с личным рекордом 2:05:26;

Edwin Kibet Koech (Кения) с личным рекодом 2:08:17;

Joseph Kyengo Munywoki (Кения) с личным рекордом 2:08:50;

Teresa Nyakola Gela (Эфиопия) с личным рекордом 2:10:01;

Gilbert Kipleting Chumba (Кения) с личным рекордом 2:10:16;

Руслан Хорошилов с личным рекордом 2:13:40;

Дмитрий Неделин с личным рекордом 2:14:01;

Михаил Максимов с личным рекордом 2:14:07;

Kuwan Anubaike (Китай) с личным рекордом 2:14:34;

Илдар Миншин с личным рекордом 2:14:58;

Алексей Трошкин с личным рекордом 2:15:08;

Иван Кузнецов с личным рекордом 2:15:32;

Вениамин Каныбеков с личным рекордом 2:16:37;

Александр Именин с личным рекордом 2:16:49;

Алексей Патраков с личным рекордом 2:17:35;

Илья Змазнев с личным рекордом 2:19:52;

Денис Ермаков с личным рекордом 2:21:45.

Среди женщин на старт дистанции 42,2 км планируют выйти:

Московский марафон 2024. Все о событии: обновленная трасса, программа, отзывы участников