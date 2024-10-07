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Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Московском марафоне. Среди них есть атлеты из Китая, Марокко, Кении и Эфиопии

12 и 13 октября в Москве пройдет марафон. Участники побегут дистанции 10 и 42,2 км. Регистрация уже закрыта.

Организаторы «Беговое сообщество» сообщили в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте имена элитных спортсменов, которые примут участие в Московском марафон.

Среди мужчин за победу будут бороться:

  • El Mahjoub Dazza (Марокко) с личным рекордом 2:05:26;

  • Edwin Kibet Koech (Кения) с личным рекодом 2:08:17;

  • Joseph Kyengo Munywoki (Кения) с личным рекордом 2:08:50;

  • Teresa Nyakola Gela (Эфиопия) с личным рекордом 2:10:01;

  • Gilbert Kipleting Chumba (Кения) с личным рекордом 2:10:16;

  • Руслан Хорошилов с личным рекордом 2:13:40;

  • Дмитрий Неделин с личным рекордом 2:14:01;

  • Михаил Максимов с личным рекордом 2:14:07;

  • Kuwan Anubaike (Китай) с личным рекордом 2:14:34;

  • Илдар Миншин с личным рекордом 2:14:58;

  • Алексей Трошкин с личным рекордом 2:15:08;

  • Иван Кузнецов с личным рекордом 2:15:32;

  • Вениамин Каныбеков с личным рекордом 2:16:37;

  • Александр Именин с личным рекордом 2:16:49;

  • Алексей Патраков с личным рекордом 2:17:35;

  • Илья Змазнев с личным рекордом 2:19:52;

  • Денис Ермаков с личным рекордом 2:21:45.

Среди женщин на старт дистанции 42,2 км планируют выйти:

Московский марафон 2024. Все о событии: обновленная трасса, программа, отзывы участников

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Татьяна Арясова
Марина Ковалева
Алина Прокопьева
Людмила Лебедева
Московский марафон
Алексей Трошкин
любительский спорт
Луиза Дмитриева
Бег
Марафон
Забег
Календарь стартов
Юлия Конякина
Дмитрий Неделин
Александра Морозова
Вениамин Каныбеков
Алексей Патраков
Юлия Рыжанкова
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