Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Московском марафоне. Среди них есть атлеты из Китая, Марокко, Кении и Эфиопии
12 и 13 октября в Москве пройдет марафон. Участники побегут дистанции 10 и 42,2 км. Регистрация уже закрыта.
Организаторы «Беговое сообщество» сообщили в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте имена элитных спортсменов, которые примут участие в Московском марафон.
Среди мужчин за победу будут бороться:
El Mahjoub Dazza (Марокко) с личным рекордом 2:05:26;
Edwin Kibet Koech (Кения) с личным рекодом 2:08:17;
Joseph Kyengo Munywoki (Кения) с личным рекордом 2:08:50;
Teresa Nyakola Gela (Эфиопия) с личным рекордом 2:10:01;
Gilbert Kipleting Chumba (Кения) с личным рекордом 2:10:16;
Руслан Хорошилов с личным рекордом 2:13:40;
Дмитрий Неделин с личным рекордом 2:14:01;
Михаил Максимов с личным рекордом 2:14:07;
Kuwan Anubaike (Китай) с личным рекордом 2:14:34;
Илдар Миншин с личным рекордом 2:14:58;
Алексей Трошкин с личным рекордом 2:15:08;
Иван Кузнецов с личным рекордом 2:15:32;
Вениамин Каныбеков с личным рекордом 2:16:37;
Александр Именин с личным рекордом 2:16:49;
Алексей Патраков с личным рекордом 2:17:35;
Илья Змазнев с личным рекордом 2:19:52;
Денис Ермаков с личным рекордом 2:21:45.
Среди женщин на старт дистанции 42,2 км планируют выйти:
Юлия Конякина (дебют на марафоне);
Татьяна Арясова с личным рекордом 2:26:13;
Nurit Shimels Yimam (Эфиопия) с личным рекордом 2:27:40;
Луиза Дмитриева с личным рекордом 2:28:35;
Марина Ковалева с личным рекордом 2:28:52;
Алина Прокопьева с личным рекордом 2:28:59;
Людмила Лебедева с личным рекордом 2:30:03;
Алена Татаринова с личным рекордом 2:32:06;
Александра Морозова с личным рекордом 2:32:44;
Hayat Benhenia (Марокко) с личным рекордом 2:34:18;
Елизавета Ерохина с личным рекордом 2:35:36;
Александра Бородинова с личным рекордом 2:38:22;
Юлия Рыжанкова с личным рекордом 2:39:16.
Московский марафон 2024. Все о событии: обновленная трасса, программа, отзывы участников
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