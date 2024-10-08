Алексей Смертин примет участие в Московском марафоне. На прошлых выходных футболист бежал полумарафон «Моя столица» вместе с параатлетами

13 октября в Москве пройдет марафон.

Футболист Алексей Смертин сообщил о том, что собирается пробежать дистанцию 42,2 км вместе с параатлеткой. До этого, 6 октября, Алексей принял участие в полумарафоне «Моя столица» с атлетами на колясках.

Алексей Смертин занимается бегом на любительском уровне и готовится к забегу в Сахаре «Марафон в песках», а в 2021 году выиграл экстремальный марафон на Байкале в минус 25.

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