Алексей Смертин примет участие в Московском марафоне. На прошлых выходных футболист бежал полумарафон «Моя столица» вместе с параатлетами
13 октября в Москве пройдет марафон.
Футболист Алексей Смертин сообщил о том, что собирается пробежать дистанцию 42,2 км вместе с параатлеткой. До этого, 6 октября, Алексей принял участие в полумарафоне «Моя столица» с атлетами на колясках.
Алексей Смертин занимается бегом на любительском уровне и готовится к забегу в Сахаре «Марафон в песках», а в 2021 году выиграл экстремальный марафон на Байкале в минус 25.
«Даже интенсивный матч АПЛ не сравнится с марафоном». Смертин объясняет, как бег заменил ему футбол
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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