Результаты первого дня Московского марафона. Победителями на дистанции 10 км стали Ринас Ахмадеев и Светлана Аплачкина

12 октября в Москве прошел забег на дистанции 10 км в рамках Московского марафона.

Победителем стал Ринас Ахмадеев (чемпион России), атлет неделю назад также выиграл на дистанции 10 км на полумарафоне «Моя столица». Среди женщин Светлана Аплачкина (МСМК, чемпионка России) установила новый рекорд соревнований – 31:31, до рекорда России спортсменке не хватило 5 секунд.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

10 км, женщины

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .

В воскресенье 13 октября пройдет марафон.

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