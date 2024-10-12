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Результаты первого дня Московского марафона. Победителями на дистанции 10 км стали Ринас Ахмадеев и Светлана Аплачкина

12 октября в Москве прошел забег на дистанции 10 км в рамках Московского марафона. 

Победителем стал Ринас Ахмадеев (чемпион России), атлет неделю назад также выиграл на дистанции 10 км на полумарафоне «Моя столица». Среди женщин Светлана Аплачкина (МСМК, чемпионка России) установила новый рекорд соревнований – 31:31, до рекорда России спортсменке не хватило 5 секунд.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 28:43

  2. Артем Попов – 28:43

  3. Искандер Ядгаров – 28:59

  4. Александр Ольков – 29:00

  5. Андрей Лейман – 29:19

  6. Евгений Кунц – 29:27

10 км, женщины

  1. Светлана Аплачкина – 31:31

  2. Анна Викулова – 32:42

  3. Мария Ермакова – 33:37

  4. Алла Сидорова – 34:17

  5. Дарья Шабунина – 34:21

  6. Елена Седова – 34:26

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

В воскресенье 13 октября пройдет марафон.

Смотрите нашу трансляцию с забега –  🏃‍♂️ Самый масштабный марафон страны: фото, видео, интервью, ход гонки. Смотрите нашу трансляцию Московского марафона

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
Ринас Ахмадеев
любительский спорт
Евгений Кунц
Елена Седова
Андрей Лейман
Искандер Ядгаров
Бег
Светлана Аплачкина
Забег
Календарь стартов
Анна Викулова
Мария Ермакова
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