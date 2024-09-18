В Суздале пройдет полумарафон «Жемчужина Золотого кольца». Забег состоится 6 октября

6 октября в Суздале пройдет четвертый полумарафон «Жемчужина Золотого кольца». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники будут соревноваться на дистанциях 10 км и 3 км (с 11 лет). Для детей также доступна дистанция 400 м.

Принять участие в полумарафоне можно как сольно, так и в составе эстафетной команды (2 человека бегут по 10,5 км).

Участники полумарафона будут бежать 3 круга по 7 км. Маршрут проходит по центральным улицам Ленина и Коровники мимо монастырей, церквей и древнейшего сооружения в городе – Суздальского кремля.

Стоимость слота на дистанции 21,1 км составляет 3500 рублей, на дистанции 10 км – 3200 рублей, на дистанции 3 км – 2700 рублей, на дистанции 400 м – 1500 рублей.

Участие в эстафете стоит 5000 рублей (на команду). На момент написания новости осталось 4 слота.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .