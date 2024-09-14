Результаты Владимирского полумарафона «Золотые ворота» 2024. Победители – Михаил Киргизов и Елена Толстых

14 сентября во Владимире прошел восьмой полумарафон «Золотые ворота» 2024. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10 км и 3 км.

Участники бежали по Большой Московской улице мимо главных достопримечательностей: памятника древнерусской архитектуры «Золотые ворота», культурного центра «Палаты», исторического музея, музея князя Александра Невского.

Победителями полумарафона стали Михаил Киргизов (призер Чемпионата России по горному бегу) и Елена Толстых (победительница марафона «Нижний Новгород»).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Михаил Киргизов – 1:10:31 Максим Слухин – 1:11:06 Алексей Сабунин – 1:16:51

21,1 км, женщины

Елена Толстых – 1:22:06 Анастасия Полякова – 1:23:55 Анастасия Архипова – 1:33:16

10 км, мужчины

Никита Сталоверов – 34:30 Даниил Авдеев – 36:00 Андрей Кобзев – 36:03

10 км, женщины

Елена Токмакова – 43:57 Евгения Туймешова – 45:17 Мария Сереветникова – 47:12

3 км, мужчины

Александр Середенин – 9:43 Вячеслав Новиков – 9:50 Егор Пудов – 10:12

3 км, женщины

Екатерина Погремушкина – 11:39 Виктория Теребейчик – 11:52 Виктория Карамышева – 11:56

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Racetime .