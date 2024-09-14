Результаты Владимирского полумарафона «Золотые ворота» 2024. Победители – Михаил Киргизов и Елена Толстых
14 сентября во Владимире прошел восьмой полумарафон «Золотые ворота» 2024. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10 км и 3 км.
Участники бежали по Большой Московской улице мимо главных достопримечательностей: памятника древнерусской архитектуры «Золотые ворота», культурного центра «Палаты», исторического музея, музея князя Александра Невского.
Победителями полумарафона стали Михаил Киргизов (призер Чемпионата России по горному бегу) и Елена Толстых (победительница марафона «Нижний Новгород»).
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Михаил Киргизов – 1:10:31
Максим Слухин – 1:11:06
Алексей Сабунин – 1:16:51
21,1 км, женщины
Елена Толстых – 1:22:06
Анастасия Полякова – 1:23:55
Анастасия Архипова – 1:33:16
10 км, мужчины
Никита Сталоверов – 34:30
Даниил Авдеев – 36:00
Андрей Кобзев – 36:03
10 км, женщины
Елена Токмакова – 43:57
Евгения Туймешова – 45:17
Мария Сереветникова – 47:12
3 км, мужчины
Александр Середенин – 9:43
Вячеслав Новиков – 9:50
Егор Пудов – 10:12
3 км, женщины
Екатерина Погремушкина – 11:39
Виктория Теребейчик – 11:52
Виктория Карамышева – 11:56
Результаты всех участников можно смотреть на сайте Racetime.
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