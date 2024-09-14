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  • Результаты Владимирского полумарафона «Золотые ворота» 2024. Победители – Михаил Киргизов и Елена Толстых
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Результаты Владимирского полумарафона «Золотые ворота» 2024. Победители – Михаил Киргизов и Елена Толстых

14 сентября во Владимире прошел восьмой полумарафон «Золотые ворота» 2024. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10 км и 3 км.

Участники бежали по Большой Московской улице мимо главных достопримечательностей: памятника древнерусской архитектуры «Золотые ворота», культурного центра «Палаты», исторического музея, музея князя Александра Невского.

Победителями полумарафона стали Михаил Киргизов (призер Чемпионата России по горному бегу) и Елена Толстых (победительница марафона «Нижний Новгород»).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Михаил Киргизов – 1:10:31

  2. Максим Слухин – 1:11:06

  3. Алексей Сабунин – 1:16:51

21,1 км, женщины

  1. Елена Толстых – 1:22:06

  2. Анастасия Полякова – 1:23:55

  3. Анастасия Архипова – 1:33:16

10 км, мужчины

  1. Никита Сталоверов – 34:30

  2. Даниил Авдеев – 36:00

  3. Андрей Кобзев – 36:03

10 км, женщины

  1. Елена Токмакова – 43:57

  2. Евгения Туймешова – 45:17

  3. Мария Сереветникова – 47:12

3 км, мужчины

  1. Александр Середенин – 9:43

  2. Вячеслав Новиков – 9:50

  3. Егор Пудов – 10:12

3 км, женщины

  1. Екатерина Погремушкина – 11:39

  2. Виктория Теребейчик – 11:52

  3. Виктория Карамышева – 11:56

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Racetime.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Racetime
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