Результаты Казанского национального полумарафона 2024. Победители полумарафона – Александр Ольков и Анна Викулова. Ядгаров – второе место
22 сентября в Казани (Республика Татарстан) прошел полумарафон от организаторов TIMERMAN. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 3 и 10 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
1. Александр Ольков – 1:03:50
2. Искандер Ядгаров – 1:04:18
3. Александр Новиков – 1:06:49
21,1 км, женщины
1. Анна Викулова – 1:10:01
2. Алина Прокопьева – 1:13:21
3. Наталья Леонтьева – 1:15:26
10 км, мужчины
1. Сергей Петров – 30:46
2. Кирилл Дятлов – 32:02
3. Александр Абрамов – 32642
10 км, женщины
1. Ульяна Андреева – 35:40
2. Марина Смирнова – 35:47
3. Яна Сатыбалдина – 36:04
3 км, мужчины
1. Анузар Юнусов – 9:46
2. Булат Имамиев – 9:46
3. Айрат Аюкин – 9:49
3 км, женщины
1. Анна Картаева – 10:39
2. Алина Симанова – 11:39
3. Малика Хусаинова – 11:42
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
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