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  • Результаты Казанского национального полумарафона 2024. Победители полумарафона – Александр Ольков и Анна Викулова. Ядгаров – второе место
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Результаты Казанского национального полумарафона 2024. Победители полумарафона – Александр Ольков и Анна Викулова. Ядгаров – второе место

22 сентября в Казани (Республика Татарстан) прошел полумарафон от организаторов TIMERMAN. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 3 и 10 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

1. Александр Ольков – 1:03:50

2. Искандер Ядгаров – 1:04:18

3. Александр Новиков – 1:06:49

21,1 км, женщины

1. Анна Викулова – 1:10:01

2. Алина Прокопьева – 1:13:21

3. Наталья Леонтьева – 1:15:26

10 км, мужчины

1. Сергей Петров – 30:46

2. Кирилл Дятлов – 32:02

3. Александр Абрамов – 32642

10 км, женщины

1. Ульяна Андреева – 35:40

2. Марина Смирнова – 35:47

3. Яна Сатыбалдина – 36:04

3 км, мужчины

1. Анузар Юнусов – 9:46

2. Булат Имамиев – 9:46

3. Айрат Аюкин – 9:49

3 км, женщины

1. Анна Картаева – 10:39

2. Алина Симанова – 11:39

3. Малика Хусаинова – 11:42

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
Полумарафон
любительский спорт
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