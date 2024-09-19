В Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна. Старт состоится 28 сентября
28 сентября в Измайловском парке в Москве состоится забег «Спорт во благо», организованный благотворительным фондом «Синдром любви». Цель забега – собрать 2 миллиона рублей на помощь детям и взрослым с синдромом Дауна.
Участникам доступны следующие дистанции: 2 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Дети будут соревноваться на дистанциях 50 м, 500 м, 2 и 5 км. Также пройдет бесплатный костюмированный забег на дистанции 500 м для всех участников основных стартов. За самый оригинальный костюм организаторы обещают приз.
Стоимость слота составляет на дистанциях 2, 5 и 10 км составляет 3500 рублей, на дистанции полумарафона – 4000 рублей.
Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Спорт во благо
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости