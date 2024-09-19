В Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна. Старт состоится 28 сентября

28 сентября в Измайловском парке в Москве состоится забег «Спорт во благо», организованный благотворительным фондом «Синдром любви». Цель забега – собрать 2 миллиона рублей на помощь детям и взрослым с синдромом Дауна.

Участникам доступны следующие дистанции: 2 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Дети будут соревноваться на дистанциях 50 м, 500 м, 2 и 5 км. Также пройдет бесплатный костюмированный забег на дистанции 500 м для всех участников основных стартов. За самый оригинальный костюм организаторы обещают приз.

Стоимость слота составляет на дистанциях 2, 5 и 10 км составляет 3500 рублей, на дистанции полумарафона – 4000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора .