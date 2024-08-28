Искандер Ядгаров сообщил, что примет участие в Казанском национальном полумарафоне. Старт состоится 22 сентября
22 сентября в столице Республике Татарстан пройдет Казанский национальный полумарафон на дистанциях 3 км, 10 км и 21,1 км.
Атлет Искандер Ядгаров (победитель Московского марафона, призер Московского полумарафона 2024) сообщил в социальных сетях, что примет участие в забеге и «откроет им осенний сезон». Спортсмен проживает в Португалии, но не смотря на то, что часто бывает в России, побывать у родителей в Казани получается редко.
Напомним, что призовой фонд Казанского национального полумарафона составит 800 000 рублей, а за рекорд России на дистанции 21,1 км организаторы TIMERMAN платят 500 000 рублей.
Зарегистрироваться на старт еще можно на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости