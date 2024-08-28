Искандер Ядгаров сообщил, что примет участие в Казанском национальном полумарафоне. Старт состоится 22 сентября

22 сентября в столице Республике Татарстан пройдет Казанский национальный полумарафон на дистанциях 3 км, 10 км и 21,1 км.

Атлет Искандер Ядгаров (победитель Московского марафона, призер Московского полумарафона 2024) сообщил в социальных сетях, что примет участие в забеге и «откроет им осенний сезон». Спортсмен проживает в Португалии, но не смотря на то, что часто бывает в России, побывать у родителей в Казани получается редко.

Напомним, что призовой фонд Казанского национального полумарафона составит 800 000 рублей, а за рекорд России на дистанции 21,1 км организаторы TIMERMAN платят 500 000 рублей.

Зарегистрироваться на старт еще можно на сайте организатора .