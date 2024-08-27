Счастье не за горами: зачем бежать Пермский марафон?

Впечатления участников.

Информация о забеге:

Дата проведения: 7 и 8 сентября 2024 года

Место проведения: Пермь, Россия

Дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км, детский забег на 1 км и заезд на колясках 300 м

Официальный сайт: permmarathon.ru

Регистрация: russiarunning.com/event/Permskiymarafon2024

Группа ВКонтакте: vk.com/permmarathon

Telegram-канал: t.me/permmarafon

Контакты для связи: почта – permmarathon@mail.ru, телефоны – +7 (342) 2380393 (Светлана Носкова), +7 (342) 212-29-97 (Мамаева Мария Олеговна).

В Перми под единым названием «Пермский марафон» проходит серия очень разных беговых событий. Одни старты более масштабные и популярные, другие собирают меньше участников. Но все забеги по-своему интересны и уникальны:

Пермский марафон – крупный забег, который включает несколько дистанций, даже для детей.

«Спартаковская миля» – старт с единственной дистанцией в 1,6 км, то есть в 1 милю. Он проходит в местном парке с вдохновляющим названием – «Счастье есть».

Perm Trail – забег по лесной местности, который проходит на лыжной базе «Динамо».

RUTS (Russian Urban Trail Series) – забег, созданный не для соревнований, а для знакомства с городом. Маршрут проходит через интересные места Перми: здания с уникальной архитектурой и историй, достопримечательности и парки.

«Счастливый забег» – новый старт, который запланирован на октябрь 2024 года.

Главное событие спортивной серии – Пермский марафон. В этом году он состоится 7 и 8 сентября. О том, чего ожидать от сибирского соревнования, как зарегистрироваться и какие призы получают участники, рассказываем в статье.

История марафона: губернатор на старте, рейтинг World Athletic и престижный сертификат AIMS

Впервые Пермский марафон прошел 3 сентября 2017 года. В нем приняло участие более 6000 человек, включая зарубежных атлетов. На старт приехали спортсмены из 13 стран, среди которых Великобритания, Канада и Португалия. Главные трассы забега на 42,2 км и 21,1 км сертифицировала Ассоциация международных марафонов и пробегов (AIMS).

Через год марафон заметно вырос: количество участников превысило 8000, и среди них оказались спортсмены из 16 стран. К тому же в 2018 году на старт вышли представители местной власти – губернатор Пермского края Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов. Они бежали дистанцию 10 км. А церемонию открытия провел известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев – он же и комментировал соревнование.

В 2019 году сибирский старт стал лауреатом всероссийской премии, которую учредило Национальное беговое движение (масштабный проект Всероссийской федерации легкой атлетики, созданный для популяризации любительского бега). Пермский марафон победил сразу в двух номинациях – «Открытие года» и «Шоссейный забег года».

Международное сообщество оценило качество забега в 2020 году. Пермский старт занял 15 место в престижном рейтинге организации World Athletic. До этого российские старты занимали более низкие места. Например, в 2019 году Казанский марафон занял 95 место, а Московский марафон – 112-е.

Основной критерий для рейтинга – результаты элитных спортсменов и любителей. В 2020 году на Пермском марафоне размер денежного приза сильно зависел от результатов победителей: максимальное время для мужчин – 2:15, а для женщин – 2:33. В итоге спортсменка Луиза Дмитриева, занявшая первое место, уложилась в срок и получила 500 000 рублей. А победитель среди мужчин, Юрий Чечун, не выбежал из 2:15, поэтому его наградили более скромным денежным призом.

В 2024 году организаторы забега готовы принять до 13 000 участников. На старт обещает выйти даже председатель пермского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин.

Маршруты и дистанции

Соревнование объединяет семь дистанций, включая детский забег, командную эстафету и заезд на колясках. Трассы на 42,2 км и 21,1 км обладают престижным сертификатом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).

Марафонская дистанция 42,2 км

Марафонская трасса проходит в 4 круга по центру города: по улицам Ленина, Сибирской и Монастырской, а еще по Комсомольскому проспекту. Старт и финиш – на площади возле академического театра «Театр-Театр».

Стоит ожидать подъемы на трассе, которые бывает сложно преодолеть. Участники считают особенно трудным отрезок на Сибирской улице – там располагаются медпункт и пункт питания.

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Антон Хохрин, двукратный участник забега на дистанции 42,2 км: «Вполне обычная трасса, она отгорожена от тротуаров. Дороги широкие, подъемы приемлемы. Сложен, разве что, подъем на Сибирской улице. Ну и нужно быть аккуратнее при пересечении трамвайных путей».

Маршрут на дистанции 21,1 км

Маршрут такой же, как и для марафонцев. Только участники на дистанции 21,1 км бегут два круга, а не четыре. С трассы открывается вид на достопримечательности города: академический театр «Театр-Театр», колесо обозрения, Пермский краеведческий музей и памятник пермскому медведю.

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Геннадий Кузьмин, постоянный участник Пермского марафона: «Трасса в меру рельефная, проходит по историческим улицам города. Мне довольно трудно дается подъем по Сибирской улице, особенно если жаркая погода».

Трасса дистанции 10 км

Участники стартуют и финишируют на площади возле академического театра «Театр-Театр». Они бегут по улице Ленина, Комсомольскому проспекту, Сибирской улице, а затем по улицам Монастырской и Окулова. Всего атлеты преодолевают один круг.

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Александр Чанаях, участник на дистанции 10 км в 2023 году: «Трасса Пермского марафона не такая и легкая: достаточно подъемов, что очень влияет на темп в беге, но все преодолимо. Самый трудный участок для меня там, где бежишь в горку в сторону набережной. Но в целом все участки сбалансированы – не зря трасса официально утверждена. Будет очень интересно покорить ее снова».

Забег на дистанции 5 км

Маршрут начинается на площади возле академического театра «Театр-Театр» и пролегает по улице Ленина, а еще частично затрагивает Сибирскую улицу. С трассы можно увидеть Аллею доблести и славы, памятник пермскому медведю, туристическую зону отдыха, Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского и Пермский ТЮЗ.

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Маршрут на дистанции 3 км

Трасса почти прямая: она пролегает по улице Ленина и частично затрагивает Комсомольский проспект. Атлеты бегут мимо академического театра «Театр-Театр», Аллеи доблести и славы, Министерства здравоохранения Пермского края и двух залов филармонии.

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Детский забег на 1 км

Старт пройдет 7 сентября, за день до главного соревнования. Маршрут для детей пролегает по Петропавловской улице, где находится академический театр «Театр-Театр». В этой местности много кустарников и деревьев, а еще есть зона для прогулок.

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Заезд на колясках 300 м

Соревнование для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которое пройдет 7 сентября. Маршрут заезда пролегает в зеленой зоне на Петропавловской улице, где находится академический театр «Театр-Театр». Для участников организован пункт медицинской помощи.

Регистрация, стоимость участия и скидки

Чтобы принять участие в соревновании, важно ознакомиться с возрастными ограничениями для дистанций:

42,2 км – от 18 лет;

эстафета на 42,2 км – от 15 лет;

21,1 км – от 18 лет;

10 км – от 15 лет;

5 км – от 12 лет;

3 км – от 7 лет;

детский забег на 1 км – до 7 лет;

заезд на колясках – от 18 лет.

Регистрация проходит онлайн на сайте RussiaRunning до 6 сентября: сейчас доступны слоты только на дистанцию 42,2 км. В день соревнований нельзя купить слот. Если набирается максимально допустимое количество участников, регистрация закроется раньше заявленного срока.

Всего в Пермском марафоне может участвовать 13 000 бегунов, и максимальное количество спортсменов зависит от дистанции:

42,2 км – 700 человек;

эстафета на 42,2 км – 300 человек (50 команд по 6 человек);

21,1 км – 1600 человек;

10 км – 3000 человек;

5 км – 3000 человек;

3 км – 2950 человек;

1 км – 1400 человек;

300 м – 50 человек.

Стоимость участия зависит от выбранной дистанции и времени регистрации. До 31 августа можно купить слоты по следующим ценам:

42,2 км – 3200 рублей;

детский забег – 300 рублей.

Регистрация на остальные дистанции закрыта, потому что набралось максимальное количество участников. Чтобы попасть на оставшиеся забеги, стоит как можно скорее покупать слот. Тем более с 1 сентября стоимость участия возрастает, слот на дистанцию 42,2 км будет стоить 3800 рублей.

При регистрации на Пермский марафон действуют льготы и скидки:

бесплатное участие в заезде на колясках;

скидка 50% для несовершеннолетних детей и студентов очной формы обучения, которая распространяется на дистанции 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км;

две семейные скидки на всех дистанциях, кроме заезда для лиц с ПОД и эстафеты.

Первая семейная скидка действует, если родители оплатят регистрационный взнос: в таком случае слот для первого ребенка можно взять со скидкой 50%, а для второго – бесплатно.

Вторая семейная скидка действует только для многодетных семей: родители должны оплатить регистрационный взнос за себя, а детей можно зарегистрировать бесплатно.

Специальные скидки для семей появились в программе Пермского марафона, потому что 2024 год был объявлен в России годом семьи.

Получение стартовых пакетов

В стартовый пакет участника входят:

номер с чипом, который фиксирует индивидуальный хронометраж;

фирменная футболка марафона с оригинальным дизайном 2024 года, выполненная в ярких цветах;

памятная медаль на финише.

Чтобы получить стартовый пакет, необходимо предъявить документы:

удостоверение личности;

оригинал медицинской справки. Она должна выдаваться на год и включать печать больницы, подпись и личную печать врача, а еще утверждение о том, что участник допускается к забегу на выбранной дистанции;

документ, который подтверждает право на льготу – не для всех участников.

Стартовые пакеты будут выдаваться жителям Перми 7 сентября с 9:00 до 20:00. А иногородним участникам – 8 сентября с 7:00.

Программа

Суббота, 7 сентября 2024 года

9:00–20:00 – Выдача стартовых пакетов участникам из Перми

10:00–11:30 – Шоу «Марафон на диване», мастер-классы и награждения участников

12:00 – Старт заезда на колясках для лиц с ПОДА на 300 м

12:30 – Официальная церемония открытия Пермского марафона и награждение победителей заезда на колясках

13:30 – Старт детского забега на 1 км для участников с номерами 1-200

13:45 – Стартуют номера 201-400

14:00 – Старт для номеров 201-600

14:15 – Старт для номеров 601-800

14:30 – Стартуют номера 801-1000

15:00 – Старт для номеров 1201-1400

16:00 – Награждение победителей детского забега

16:30–22:00 – Продолжение шоу «Марафон на диване»: выступления и мастер-классы

Воскресенье, 8 сентября 2024 года

7:00 – Выдача стартовых пакетов для иногородних участников

8:30 – Старт забега на 10 км

9:30 – Старт забега на дистанциях 42,2 км (включая эстафету) и 21,1 км

14:30 – Старт забега на 5 км

15:30 – Старт забега на 3 км

17:00 – Закрытие трассы

Награды участникам: кто получит деньги и что интересного в медали

В 2024 году призовой фонд Пермского марафона составляет 3,2 млн рублей. Денежные награды предусмотрены для победителей и призеров на дистанциях 42,2 км (включая эстафету), 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км. Еще организаторы подготовили специальные призы для самых младших и старших участников – девочек и мальчиков, женщин и мужчин.

Каждый участник марафона получает на финише памятную медаль. В дизайне организаторы Пермского марафона придерживаются единого концепта, основанного на древнем охотничьем календаре. Артефакт выглядит как кольцо, на котором изображены лесные животные.

Древний календарь использовал народ республики Коми, который исторически связан с пермяками. До 1 декабря 2005 года в стране существовал Коми-Пермяцкий автономный округ, затем он вошел в состав Пермского края.

В 2017 году участники Пермского марафона получили медали с изображением охотничьего календаря, в 2018 – с изображением медведя, в 2019 – с оленем, в 2020 – с горностаем, в 2022 – с росомахой, в 2023 – с лосем, а в 2024 году героем награды стала выдра.

«Животные на медалях Пермского марафона следуют в том же порядке, что и в древнем промысловом календаре народа коми. На десять лет запланирован комплект из десяти медалей с изображением животных», – объяснил Рустам Исмагилов, пермский скульптор и создатель медали.

Сергей Шадрин: «Медали Пермского марафона выделяются в моей обширной коллекции и по праву занимают центральное место. Всего у меня более 200 медалей за 25 лет активного занятия спортом».

Геннадий Кузьмин: «Оригинальная медаль в местном стиле – такой нет у других организаторов. Жалею, что у меня нет медали с первого марафона».

Что посмотреть в Перми: советы от местных жителей

Чтобы познакомиться с главными достопримечательностями Перми, нужно примерно два дня. А если хочется поехать за город, стоит рассчитывать минимум на три – так получится все посмотреть не спеша.

Арт-объект «Счастье не за горами»

Популярная достопримечательность, созданная художником Борисом Матросовым. В 2005 году автор впервые представил творческую композицию на подмосковном фестивале «АртПоле». Затем, в 2009 году, арт-объект перекочевал в Пермь: его установили на городской набережной после выставки «МосквАполис», которая прошла в музее современного искусства PERMM.

«Счастье не за горами» на подмосковном фестивале «АртПоле», сентябрь 2005 года.

Арт-объект попал в сериал «Реальные пацаны» и фильм «Географ глобус пропил», снятый по одноименному роману Алексея Иванова. В экранизации пермское «Счастье» обретает особый смысл, ведь в центре сюжета – учитель, который сталкивается с трудными жизненными ситуациями.

Пермская набережная

Центральная набережная города длиной 3,8 км. Она тянется вдоль правого берега реки Камы, параллельно ж/д путям, улицам Окулова и Монастырской. Начало набережной – у речного вокзала, а конец – неподалеку от Коммунального моста.

С набережной открывается вид на многие достопримечательности Перми, в том числе на арт-объект «Счастье не за горами». А еще туристы могут отправиться на прогулку по сибирской реке и полюбоваться городом с воды. Прогулка на речном трамвае длится 1,5 часа, а на круизном теплоходе – 4 часа.

Пермский театр оперы и балета

7 декабря 1870 года в Перми состоялась премьера оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки. Тогда на сцену вышли как артисты-профессионалы, так и увлеченные любители. Именно этот день считается датой основания театра.

Сейчас в театре проходят оперы и балетные спектакли великих классиков – Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Джакомо Пуччини. А еще зрители могут посетить интерактивную постановку Location: это спектакль, созданный из историй горожан, и путешествие по городским маршрутам в наушниках.

Художественная галерея

Уникальная коллекция музея насчитывает 60 000 объектов искусства, собранных по всему миру – от России до Америки. Сейчас Пермская галерея временно закрыта, потому что ее собираются перенести в здание на заводе Шпагина. Строительство нового объекта планируют завершить к концу 2024 года.

Пермский театр юного зрителя и его окрестности

Пермский театр юного зрителя располагается на Екатерининской улице. Историческое здание было построено между 1899 и 1902 годами, на рубеже двух эпох, и его сразу видно издалека благодаря голубому цвету.

Сергей Шадрин: «В этом году, бегая RUTS (забег-спутник Пермского марафона), впервые узнал, что возле ТЮЗа есть уютный дворик. Рекомендую посетить его с детьми».

Отзывы участников о Пермском марафоне

Александр Чанаях, с теплотой относится к старту в родном городе: «В Пермском марафоне я участвовал в прошлом году впервые, хоть Пермь – мой родной город. Я бежал 10 км и ставил целью выбежать из 1 часа – в принципе я справился с поставленной задачей и пробежал дистанцию за 57 минут. В этом году планирую еще раз поехать в Пермь и пробежать уже 21 км. Ну а дальше, кто его знает, может, и марафон не за горами. Я рассматриваю Пермский марафон как домашний старт – это возможность повидаться с сестрой, друзьями и, конечно, побывать в родных местах.

Я считаю Пермский марафон одним из лучших по организации, начиная с обустройства стартового городка и заканчивая поддержкой болельщиков на дистанции».

Антон Хохрин, любит атмосферу Пермского марафона: «Я участвовал в 2022 и 2023 годах. Зарегистрировался на 2024 год. Всегда бегал именно марафон – 42 км. У массовых забегов своя атмосфера. У меня нет личной группы поддержки, я просто бегу, без мотивации. У Пермского марафона лучшая организация из тех, что я встречал. Пожелал бы не понижать планку».

Сергей Шадрин, мечтает быть примером для своих дочерей: «В Пермском марафоне участвую ежегодно на разных дистанциях: бегал 5, 10 и 42 км. Пропустил забег всего один раз. Бежал 3 км вместе со старшей дочерью и болел за младшую, когда она бежала свой первый в жизни старт на 1000 м. Для меня участие в соревнованиях – это возможность реализовать свои амбиции и побороться за солидный денежный приз. Несколько раз я побеждал в своей возрастной категории. В прошлом году хотел обновить личный рекорд на марафоне и выбежать из 3 часов, но не получилось. Меня сильно мотивируют дочки, хочется быть для них примером.

Трасса марафона проходит по центральным улицам нашего мегаполиса, через его знаковые места. Уровень организации марафона из года в год растет. Сервис и удобство, от регистрации и выдачи стартового пакета до церемонии награждения, меня полностью устраивает. Возможно, организаторам стоит рассмотреть награждение всей тройки призеров в разных возрастных категориях, а не только победителей».

Геннадий Кузьмин, собирает команду для эстафеты на Пермском марафоне: «Я бегал в школе и в молодости, а потом на 30 лет забросил активный спорт. Когда услышал про Пермский марафон, мне в 55 лет захотелось возобновить занятия спортом.

Я участвовал во всех стартах, кроме первого: в 19-м году бегал 3 км, в 20-м старт отменили из-за пандемии, в 21-м бегал 5 км, в 22-м – 10 км, в 23-м – 21,1 км. В этом году побегу мой первый марафон, а в 25-м планирую собрать команду для эстафеты. Я задумал пробежать все дистанции на Пермском марафоне. Хотелось бы [в будущем] пробежать марафон хотя бы в 2 круга, а не в 4, как было в прошлые годы».

Фото: vk.com/permmarathon ; vk.com/permopera ; vk.com/permtuz /Роман Горбатовский; РИА Новости /Павел Лисицын