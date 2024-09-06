Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону в Ярославле

8 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо», участники побегут дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км. В рамках забега состоится чемпионат России по полумарафону.

Организаторы серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» сообщили Спортсу’’ имена элитных спортсменов, которые планируют участие в чемпионате России.

Среди мужчин за победу на полумафоне в рамках чемпионата России будут бороться:

Артем Попов (победитель и призер Первенств России на дистанциях 5000 м и 10 000 м) с личным рекордом 1:04:31.

Александр Рыбалкин (чемпион России по кроссу в эстафете и многократный призер среди юниоров на Первенствах России на 1500 м и 10 000 м) с личным рекордом 1:06:22.

Александр Именин (призер ЧР по полумарафону и кроссу) с личным рекордом 1:04:01.

Иван Кузнецов (МСМК и призер чемпионата России по марафону) с личным рекордом 1:04:43.

Илларион Худеев (капитан бегового клуба «Беговой монастырь») с личным рекордом 1:06:41.

Александр Ольков (призер чемпионата России по кроссу) с личным рекордом 1:03:46.

Кирилл Дубровский (КМС по легкой атлетике, победитель и призер первенств России по летнему полиатлону – виду спорта, в который входит множество видов спортивного многоборья).

Василий Андреев (МС по легкой атлетике, победитель Первенства России среди юниоров по горному бегу) с личным рекордом 1:06:25.

Константин Гамов (МС по легкой атлетике) с личным рекордом 1:06:28.