Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону в Ярославле
8 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо», участники побегут дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км. В рамках забега состоится чемпионат России по полумарафону.
Организаторы серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» сообщили Спортсу’’ имена элитных спортсменов, которые планируют участие в чемпионате России.
Среди мужчин за победу на полумафоне в рамках чемпионата России будут бороться:
Артем Попов (победитель и призер Первенств России на дистанциях 5000 м и 10 000 м) с личным рекордом 1:04:31.
Александр Рыбалкин (чемпион России по кроссу в эстафете и многократный призер среди юниоров на Первенствах России на 1500 м и 10 000 м) с личным рекордом 1:06:22.
Александр Именин (призер ЧР по полумарафону и кроссу) с личным рекордом 1:04:01.
Иван Кузнецов (МСМК и призер чемпионата России по марафону) с личным рекордом 1:04:43.
Илларион Худеев (капитан бегового клуба «Беговой монастырь») с личным рекордом 1:06:41.
Александр Ольков (призер чемпионата России по кроссу) с личным рекордом 1:03:46.
Кирилл Дубровский (КМС по легкой атлетике, победитель и призер первенств России по летнему полиатлону – виду спорта, в который входит множество видов спортивного многоборья).
Василий Андреев (МС по легкой атлетике, победитель Первенства России среди юниоров по горному бегу) с личным рекордом 1:06:25.
Константин Гамов (МС по легкой атлетике) с личным рекордом 1:06:28.
Ярослав Бякин (МС по легкой атлетике и победитель забега «Десятка PushkinRun») с личным рекордом 1:05:10.
Среди женщин на старт дистанции 21,1 км планируют выйти:
Наталья Леонтьева (МСМК, чемпионка России по горному бегу,19-кратная призерка чемпионата России) с личным рекордом 1:14:20.
Светлана Симакова (МСМК, призерка ЧР по бегу на 5000 м, 10 000 м, 21,1 км) с личным рекордом 1:12:41.
Вера Стаценко (КМС, член сборной Санкт-Петербурга) с личным рекордом 1:22:01.
Зарегистрироваться на забег еще можно на сайте RussiaRunning.
Читайте гид Спортса’’ по забегу в Ярославле
Онлайн-трансляция Ярославского полумарафона 2024. Подключайтесь в субботу и воскресенье 7 и 8 сентября
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