Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на марафоне «Белые ночи». Среди них есть бегуны из Кении и Эфиопии

Теги Алексей Реунков Алина Прокопьева Людмила Лебедева любительский спорт Искандер Ядгаров Луиза Дмитриева Бег Марафон Забег Календарь стартов Здоровье

Организаторы «Беговое сообщество» сообщили в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на марафоне «Белые ночи».

Среди мужчин на старт выйдут:

  1. Иван Кузнецов (призер чемпионата России по марафону) с личным рекордом 2:15:31;
  2. Искандер Ядгаров (победитель Московского марафона) личным рекордом 2:14:07;
  3. Алексей Реунков (чемпион России, призер чемпионата Европы) с личным рекордом 2:09:54;
  4. Isaac Kipkech Cheluko (Кения) с личным рекордом 2:09:25;
  5. Sammy Kigen Korir (Кения) с личным рекордом 2:08:05 (38 лет).

В женскую элиту вошли:

  1. Tigist Tadese (Эфиопия) с личным рекордом 2:28:06;
  2. Jemila Wortesa (Эфиопия) с личным рекордом 2:28:01;
  3. Луиза Дмитриева (чемпионка России) с личным рекордом 2:28:35;
  4. Алина Прокопьева (чемпионка России, участница чемпионата мира) с личным рекордом 2:28:59;
  5. Алена Татаринова (серебряный призер ЧР) с личным рекордом 2:32:06;
  6. Людмила Лебедева (серебряный призер ЧР) с личным рекордом 2:30:03.

Также у кенийских бегунов заявлен пейсмейкер с личным рекордом 2:06:09, у эфиопских атлеток – пейсмейкер с личным рекордом 2:09:03. Пейсмейкеры не финишируют и бегут до 30 км.

Марафон «Белые ночи» пройдет 29 июня. Участники будут стартовать на Дворцовой площади и бежать по историческому центру города. Финиш пройдет около памятника «Медный всадник» на Сенатской площади. 

 

 

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Бегуны из Эфиопии и Кении на марафоне «Белые ночи»
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