Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на марафоне «Белые ночи». Среди них есть бегуны из Кении и Эфиопии

Организаторы «Беговое сообщество» сообщили в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на марафоне «Белые ночи».

Среди мужчин на старт выйдут:

Иван Кузнецов (призер чемпионата России по марафону) с личным рекордом 2:15:31; Искандер Ядгаров (победитель Московского марафона) личным рекордом 2:14:07; Алексей Реунков (чемпион России, призер чемпионата Европы) с личным рекордом 2:09:54; Isaac Kipkech Cheluko (Кения) с личным рекордом 2:09:25; Sammy Kigen Korir (Кения) с личным рекордом 2:08:05 (38 лет).

В женскую элиту вошли:

Tigist Tadese (Эфиопия) с личным рекордом 2:28:06; Jemila Wortesa (Эфиопия) с личным рекордом 2:28:01; Луиза Дмитриева (чемпионка России) с личным рекордом 2:28:35; Алина Прокопьева (чемпионка России, участница чемпионата мира) с личным рекордом 2:28:59; Алена Татаринова (серебряный призер ЧР) с личным рекордом 2:32:06; Людмила Лебедева (серебряный призер ЧР) с личным рекордом 2:30:03.

Также у кенийских бегунов заявлен пейсмейкер с личным рекордом 2:06:09, у эфиопских атлеток – пейсмейкер с личным рекордом 2:09:03. Пейсмейкеры не финишируют и бегут до 30 км.

Марафон «Белые ночи» пройдет 29 июня. Участники будут стартовать на Дворцовой площади и бежать по историческому центру города. Финиш пройдет около памятника «Медный всадник» на Сенатской площади.