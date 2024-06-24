Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на марафоне «Белые ночи». Среди них есть бегуны из Кении и Эфиопии
Организаторы «Беговое сообщество» сообщили в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на марафоне «Белые ночи».
Среди мужчин на старт выйдут:
- Иван Кузнецов (призер чемпионата России по марафону) с личным рекордом 2:15:31;
- Искандер Ядгаров (победитель Московского марафона) личным рекордом 2:14:07;
- Алексей Реунков (чемпион России, призер чемпионата Европы) с личным рекордом 2:09:54;
- Isaac Kipkech Cheluko (Кения) с личным рекордом 2:09:25;
- Sammy Kigen Korir (Кения) с личным рекордом 2:08:05 (38 лет).
В женскую элиту вошли:
- Tigist Tadese (Эфиопия) с личным рекордом 2:28:06;
- Jemila Wortesa (Эфиопия) с личным рекордом 2:28:01;
- Луиза Дмитриева (чемпионка России) с личным рекордом 2:28:35;
- Алина Прокопьева (чемпионка России, участница чемпионата мира) с личным рекордом 2:28:59;
- Алена Татаринова (серебряный призер ЧР) с личным рекордом 2:32:06;
- Людмила Лебедева (серебряный призер ЧР) с личным рекордом 2:30:03.
Также у кенийских бегунов заявлен пейсмейкер с личным рекордом 2:06:09, у эфиопских атлеток – пейсмейкер с личным рекордом 2:09:03. Пейсмейкеры не финишируют и бегут до 30 км.
Марафон «Белые ночи» пройдет 29 июня. Участники будут стартовать на Дворцовой площади и бежать по историческому центру города. Финиш пройдет около памятника «Медный всадник» на Сенатской площади.
Well well well👴🏻