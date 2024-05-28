Организаторы марафона «Белые ночи» сообщили об изменении маршрутов двух дистанций. Старт будет дан с Дворцовой площади

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У двух дистанций марафона «Белые ночи» изменились маршруты.

Старт дистанций 42,2 км и 10 км будет дан с Дворцовой набережной, там же разместятся камеры хранения. Участники будут также бежать по историческому центру города мимо главных достопримечательностей, а финишировать – около памятника «Медный всадник» на Сенатской площади. 

Дата и время старта остались без изменений. Забеги пройдут 29 июня, старт на 10 км запланирован на 21:00, на 42,2 км и эстафеты – на 22:00.  

ЭКСПО марафона и выдача номеров также пройдут в новом месте – на территории КСК «Арена» (Крестовский остров). 

Ознакомиться со схемами обновленных маршрутов можно на сайте организатора. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале марафона.

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