Организаторы марафона «Белые ночи» сообщили об изменении маршрутов двух дистанций. Старт будет дан с Дворцовой площади

У двух дистанций марафона «Белые ночи» изменились маршруты.

Старт дистанций 42,2 км и 10 км будет дан с Дворцовой набережной, там же разместятся камеры хранения. Участники будут также бежать по историческому центру города мимо главных достопримечательностей, а финишировать – около памятника «Медный всадник» на Сенатской площади.

Дата и время старта остались без изменений. Забеги пройдут 29 июня, старт на 10 км запланирован на 21:00, на 42,2 км и эстафеты – на 22:00.

ЭКСПО марафона и выдача номеров также пройдут в новом месте – на территории КСК «Арена» (Крестовский остров).

Ознакомиться со схемами обновленных маршрутов можно на сайте организатора. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале марафона.