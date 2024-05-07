Легкоатлет Алексей Реунков откровенно рассказал о перенесенной онкологии, самочувствии и беговых планах

Чемпион России и победитель марафона «Белые ночи» Алексей Реунков в конце апреля дал интервью спортивному блогеру Ивану Докукину и впервые рассказал, что недавно у него обнаружили меланому. Публикуем краткий рекап интервью.

Все началось с родинки: давно беспокоила, но на УМО врачи не проверяли ее тщательно. Оказалось – меланома

Об онкологии спортсмен узнал осенью, когда его начала беспокоить странная родинка на ноге: «Мы, спортсмены, проходим раз в полгода УМО (углубленное медицинское обследование), с этой проблемой я обращался много раз. У меня была родинка на голени, такая необычная, немного розового цвета. Ну а как у нас бывает? В кабинет заходишь, говорят: «Стели салфеточку, вставай, покажи ноги, пальцы. Все нормально». Никто даже не смотрел через дерматоскоп. Все визуально осматривали и говорили, что родинка доброкачественная. Кто-то говорил, что это папиллома, кто-то говорил, что фиброма. В общем, ничего страшного.

Этим летом родинка стала не то чтобы беспокоить – шелушение у кожи началось. Я подумал, что сезон закончится и осенью этой проблемой займусь и удалю ее. Обратился в дерматологический центр, они посмотрели, сказали, что да – доброкачественная. Лазером ее удалили и материал на биопсию отправили. Потом через месяц пришел результат, сказали, что нашли клетки меланомы. И все, отправили в Боткинскую больницу. В течении месяца я проходил обследования, сдавал анализы, делал МРТ, КТ, УЗИ. После этого меня направили на операцию – иссечь рубец, который остался после лазерного удаления.

Когда я поступил в хирургию, мне сказали, что за этот месяц метастазы могли пойти дальше. В начале декабря у меня было все нормально с лимфоузлами, а в середине января один лимфоузел был под сомнением, там структурные изменения произошли. Вот это было страшновато».

После каждой операции клетки долго исследовали, сложнее всего – пережить ожидание

«Мне провели операцию небольшую в конце января, удалили лимфоузел, две недели давалось на его исследование (злокачественность). Вот это было очень сложно пережить. В голове куча мыслей, самоедство такое началось. Я понимал, что там не то что спортивная карьера может завершиться, все может быть еще печальнее».

После операции спортсмен провел неделю в больнице и старался не думать о результатах обследований: «Вне зависимости от успешности и от достатка люди борются за жизнь. Никто не будет смотреть, спортсмен ты или не спортсмен. Если какие-то есть подозрения, то могут удалить почку, щитовидную железу. На все это смотреть сложно было. Я старался с соседями по палате поменьше общаться».

Помогали Алексею мысли о близких: «Морально вытаскивало, что у меня есть семья, дети. Я немногим об этом рассказывал, только близкие друзья и родственники знали. Для меня была задача побыстрее выйти из больницы. Потом я дождался анализа, слава богу, не подтвердились метастазы. Конечно, сейчас я состою на учете. В мае надо будет повторно проходить весь комплекс обследований».

Старался быстрее вернуться в бег, потому что он спасает от тревожных мыслей, и уже попал в призы на соревнованиях

«Если бы я лишился возможности бегать, это была бы большая потеря. Бег от всех этих мыслей спасает. Когда я вышел, мне две недели не разрешали бегать, чтобы швы не разошлись на коже. Я дней через пять посмотрел, вроде нормально все там, надел компрессионные гетры, чтобы кожа была натянута и пошел бегать. И просто отключился, о чем-то другом думал спокойно.

Когда пробежка заканчивается, возвращаешься домой и опять эти мысли: что будет, если так, а если вот так?»

После операции Алексей стал внимательнее относиться к здоровью: «Первое время – это конец февраля и начало марта, я прямо прислушивался к организму. Если чуть случалось какое-то недомогание, то сразу начинал думать: а не это ли? Сейчас чувствую себя полноценно хорошо. Сбор провел в Киргизии 5 недель, никаких изменений не почувствовал, связанных с операцией».

После сборов Алексей полноценно вернулся к соревнованиям. В конце апреля он пробежал Московский полумарафон, где занял 5 место. 12 мая планирует бежать Казанский марафон.

«Тут выбора не было, потому что больше марафонов не предвидится весной. «Белые ночи» у меня не получится в этом году бежать, потому что совпадают по срокам с ведомственными стартами.

Дальше видно будет. Сезон в этом году необычный – большая концентрация стартов на сентябрь-октябрь, а июль-август очень такой свободный».

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Алексей призывает всех заботиться о своем здоровье: «Необходимо хотя бы раз в год проходить чекап, так как на первой стадии это все лечится и большая вероятность, что ты выздоровеешь. Знать про себя побольше, потому что, к сожалению, с возрастом накапливаются всякие незаметные болячки».

Мы также напоминаем, что риск заболеть есть у всех, однако особенно следить за изменениями родинок и кожи следует людям, у кровных родственников которых был диагноз «меланома», тем, у кого светлая кожа и глаза, много веснушек или родинок на теле, а также были солнечные ожоги. Важно раз в месяц проводить самоосмотр кожи и проверять родинки: если хотя бы у одной изменилась форма, окрас, она стала шелушиться, кровоточить или быстро расти, следует как можно скорее записаться на консультацию к дерматологу. На приеме специалист рассмотрит родинку под специальным увеличительным прибором – дерматоскопом, чтобы понять, подозрительная она или нет.

Какие виды родинок опасны? Симптомы и диагностика

Фото: instagram.com/alexey_reunkov ; vk.com/wnmarathon