Открылась регистрация на события серии TIMERMAN сезона 2024. Забеги, триатлон, велогонка и заплыв пройдут в Татарстане с апреля по сентябрь

Открылась регистрация на семь новых событий серии TIMERMAN сезона 2024, в дополнение к ранее открытым регистрациям на Казанский марафон и Казанский триатлон. В предстоящем году в Республике Татарстан пройдут 13 событий в 7 городах региона.

В сезон ‘24 вошли следующие забеги:

28 апреля – Зеленодольский кросс (3, 10 и 20 км)

11-12 мая – Казанский марафон (3, 10, 21,1 и 42,2 км)

19 мая – Забег РФ (1, 5, 10 км)

8 июня – Нижнекамский полумарафон (3, 10 и 21,1 км)

13 июля – Diginavis Иннополис трейл (3, 10 и 20 км)

27 июля – забег «Ночная Казань» (5 и 10 км)

7 сентября – Альметьевский полумарафон (3, 10 и 21,1 км)

22 сентября – Казанский национальный полумарафон (3, 10 и 21,1 км)

Во всех забегах серии смогут поучаствовать не только взрослые, но и дети. Для них предусмотрены дистанции 300 и 600 метров.

Также в серию входят два триатлонных старта, фестиваль плавания и велогонка:

15 июня – Альметьевский триатлон (спринт индивидуально и в эстафете)

5-7 июля – SVIYAGA FEST (заплывы 750 м, 1,5 км и 3,5 км)

10 августа – Казанский триатлон (113, спринт, олимпийская дистанция)

24 августа – шоссейная велогонка Tour de Tatarstan. Almetyevsk (25, 50 и 75 км)

Участников беговых стартов серии могут собрать пазл из семи медалей и в конце сезона получить уникальную медальницу для них. В этой акции участвуют все забеги серии, кроме Забег РФ.

Регистрация на старты открыта на сайте timerman.org. Также организаторы сообщают, что позднее будет открыта регистрация на кросс в Менделеевске и на дополнительные дисциплины фестиваля SVIYAGA FEST.

Что делать летом в Казани и других городах Татарстана? Рассказываем в подкасте про забеги, заплывы, свимран, велогонки и даже судомоделирование