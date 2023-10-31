Открылась регистрация на Казанский триатлон 2024

Открылась регистрация на KAZAN TRIATHLON. Старт состоится 10 августа 2024 года. Первая волна слотов уже доступна к покупке на сайте timerman.org. Регистрация продлится до 5 августа 2024 года, но организаторы предупреждают, что лимит слотов ограничен, поэтому выбрать необходимую дистанцию стоит заранее.

Участие в KAZAN TRIATHLON – это не только хорошая возможность испытать себя на выносливость, но и отличный способ поплавать в казанских водах, увидеть город с туристической и не туристической точки зрения во время бегового этапа, а также прокатиться по ровным, перекрытым от движения машин дорогам. В 2023 году на триатлоне собрались участники из 30 регионов: как показывает статистика, ежегодно количество участников растет, а на старт собирается все больше городов, регионов и даже стран.

Доступные дистанции: Sprint, Sprint Relay, Olympic, Olympic Relay, 113 и 113 Relay. Возрастные ограничения по всем дистанциям – 18+. Подробнее о правилах участия читайте на сайте серии.

Дистанция 113 пройдет от команды TIMERMAN во второй раз. Она включает в себя 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега.

Для детей подготовлены дистанции TIMERKIDS – 300 м, 600 м и 1 км. На 300 м допускают детей в возрасте от 3 до 6 лет, на 600 м детей от 7 до 10 лет, на 1 км – детей и подростков от 11 до 17 лет. На финише каждому участнику выдадут медаль.

Ранее TIMERMAN уже открыл регистрацию на главный старт 2024 года – юбилейный «Казанский марафон 2024». Забег пройдет 11 и 12 мая, подробности и регистрация на сайте.