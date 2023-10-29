Результаты Арена Марафон 2023

В воскресенье 29 октября в Санкт-Петербурге прошел «Арена Марафон» – забег на дистанциях 5, 10, 21,1 и 42,2 км. Забег стартовал у «Газпром Арены», все трассы проходили по Крестовскому острову. Участники дистанций 10, 21,1 и 42,2 км также перебегали по Яхтенному мосту через Неву с видом на залив и «Лахта Центр» и бежали по Парку 300-летия. Финиш всех дистанций был организован внутри КСК «Арена» (бывший комплекс «Сибур Арена»). Там участники могли переодеться в тепле, сдать вещи, а болельщики – разместиться на трибунах. Все атлеты финишировали под светом софитов прямо на арене.

Результаты победителей:

42,2 км, мужчины

1. Геннадий Жаворонок – 2:34:53

2. Александр Науменко – 2:38:22

3. Антон Андронов – 2:38:43

42,2 км, женщины

1. Виктория Коровина – 2:48:08

2. Юлия Рыжанкова – 2:48:16

3. Ольга Федотова – 3:00:04

21,1 км, мужчины

1. Никита Чаховский – 1:08:34

2. Василий Андреев – 1:10:59

3. Евгений Столяров – 1:11:24

21,1 км, женщины

1. Алиса Шилина – 1:20:53

2. Надежда Орлова – 1:21:46

3. Анна Титова – 1:23:27

10 км, мужчины

1. Владимир Пономарев – 0:30:42

2. Роман Ткачук – 0:30:52

3. Александр Павленин – 0:31:07

10 км, женщины

1. Марина Беленова – 00:36:15

2. Ольга Семенова – 0:37:30

3. Ева Минич – 0:37:53

5 км, мужчины

1. Никита Спиридонов – 0:15:50

2. Денис Федоров – 0:16:12

3. Артур Бурцев – 0:16:13

5 км, женщины

1. Вера Стаценко – 0:18:25

2. Елена Богданова – 0:19:23

3. Мария Гюппенен – 0:19:28

Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning. Трансляцию прошедшего забега можно посмотреть на Youtube и в VK.com.