Результаты Арена Марафон 2023
В воскресенье 29 октября в Санкт-Петербурге прошел «Арена Марафон» – забег на дистанциях 5, 10, 21,1 и 42,2 км. Забег стартовал у «Газпром Арены», все трассы проходили по Крестовскому острову. Участники дистанций 10, 21,1 и 42,2 км также перебегали по Яхтенному мосту через Неву с видом на залив и «Лахта Центр» и бежали по Парку 300-летия. Финиш всех дистанций был организован внутри КСК «Арена» (бывший комплекс «Сибур Арена»). Там участники могли переодеться в тепле, сдать вещи, а болельщики – разместиться на трибунах. Все атлеты финишировали под светом софитов прямо на арене.
Результаты победителей:
42,2 км, мужчины
1. Геннадий Жаворонок – 2:34:53
2. Александр Науменко – 2:38:22
3. Антон Андронов – 2:38:43
42,2 км, женщины
1. Виктория Коровина – 2:48:08
2. Юлия Рыжанкова – 2:48:16
3. Ольга Федотова – 3:00:04
21,1 км, мужчины
1. Никита Чаховский – 1:08:34
2. Василий Андреев – 1:10:59
3. Евгений Столяров – 1:11:24
21,1 км, женщины
1. Алиса Шилина – 1:20:53
2. Надежда Орлова – 1:21:46
3. Анна Титова – 1:23:27
10 км, мужчины
1. Владимир Пономарев – 0:30:42
2. Роман Ткачук – 0:30:52
3. Александр Павленин – 0:31:07
10 км, женщины
1. Марина Беленова – 00:36:15
2. Ольга Семенова – 0:37:30
3. Ева Минич – 0:37:53
5 км, мужчины
1. Никита Спиридонов – 0:15:50
2. Денис Федоров – 0:16:12
3. Артур Бурцев – 0:16:13
5 км, женщины
1. Вера Стаценко – 0:18:25
2. Елена Богданова – 0:19:23
3. Мария Гюппенен – 0:19:28
Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning. Трансляцию прошедшего забега можно посмотреть на Youtube и в VK.com.
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