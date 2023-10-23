Открылась регистрация на ультрамарафон LAHTI-TRAIL 2024. Забег пройдет 31 августа

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На сайте RussiaRunning открылась регистрация на ультратрейл LAHTI-TRAIL 2024. Забег пройдет 31 августа в Мурманской области в городе Кандалакше. 

Для участия доступны три дистанции: на 10 км, 35 км, 55 км. В рамках гонки на 35 км пройдет Чемпионат области по трейлу. Маршруты пройдут по уникальному историческому ландшафту – горе Крестовой и вдоль прибрежной полосы Белого Моря. Спортсмены будут бежать  по утоптанным лесным дорожкам, узким горным тропкам и скалам. 

Узнать подробную информацию о трейле можно на сайте забега. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте и в Telegram-канале

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