Открылась регистрация на Sport-Marafon Fest 2024. Outdoor-фестиваль пройдет 7-9 июня

Открылась регистрация на outdoor-фестиваль Sport-Marafon Fest. Он пройдет 7-9 июня в Калужской области в арт-парке «Никола Ленивец».

7 июня состоятся соревнования по спортивному ориентированию, ночной трейл, забег с собаками. 8 июня пройдут велозаезды по пересеченной местности на 38, 64 и 120 км, беговой рогейн на 4 и 8 часов, будет дан старт трейлу на 100 км. 9 июня состоятся трейловые забеги на 10, 17, 32, 47 и 60 км.

Кроме спортивных состязаний, на фестивале участников будут ждать концерты известных исполнителей, мастер-классы и лекции, лаундж-зоны и многое другое.

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте Sport-Marafon Fest. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.