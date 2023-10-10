Открылась регистрация на Sport-Marafon Fest 2024. Outdoor-фестиваль пройдет 7-9 июня

Теги Бег велокросс любительский спорт Трейлраннинг Ультрамарафон Забег Календарь стартов Здоровье

Открылась регистрация на outdoor-фестиваль Sport-Marafon Fest. Он пройдет 7-9 июня в Калужской области в арт-парке «Никола Ленивец». 

7 июня состоятся соревнования по спортивному ориентированию, ночной трейл, забег с собаками. 8 июня пройдут велозаезды по пересеченной местности на 38, 64 и 120 км, беговой рогейн на 4 и 8 часов, будет дан старт трейлу на 100 км. 9 июня состоятся трейловые забеги на 10, 17, 32, 47 и 60 км. 

Кроме спортивных состязаний, на фестивале участников будут ждать концерты известных исполнителей, мастер-классы и лекции, лаундж-зоны и многое другое. 

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте Sport-Marafon Fest. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий