Открылась регистрация на ультратрейл Vottovaara Mountain Race 2024. Гонка пройдет 7-8 сентября

Теги Бег любительский спорт Трейлраннинг Ультрамарафон Забег Календарь стартов Здоровье

В личном кабинете атлета на сайте Golden Ultra открылась онлайн-регистрация на ультратрейл Vottovaara Mountain Race 2024 от организаторов Running Heroes Russia. Гонка пройдет 7-8 сентября в Карелии. 

Для участия доступны пять дистанций:

  • 14 км – радиальная дистанция с кольцом по Мраморному карьеру;
  • 40 км, Votto Lake Extreme Breakout – новая трейловая дистанция;
  • 55 км – кольцевая дистанция с набором высоты 700 м;
  • 50 миль – кольцевая дистанция с набором высоты 1000 м;
  • 100 миль – кольцевая дистанция с набором высоты 2000 м.

Для юных трейлраннеров доступны старты Karelia Fun Run на 1 км и Karelia Sprint на 3 км. 

Маршруты пройдут по карельским скалам, лесам и озерам с забегами на гору Воттоваара и Смерть-гору.

Узнать подробнее о гонке можно на сайте Running Heroes Russia. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий