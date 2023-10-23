Открылась регистрация на ультратрейл Vottovaara Mountain Race 2024. Гонка пройдет 7-8 сентября

В личном кабинете атлета на сайте Golden Ultra открылась онлайн-регистрация на ультратрейл Vottovaara Mountain Race 2024 от организаторов Running Heroes Russia. Гонка пройдет 7-8 сентября в Карелии.

Для участия доступны пять дистанций:

14 км – радиальная дистанция с кольцом по Мраморному карьеру;

– радиальная дистанция с кольцом по Мраморному карьеру; 40 км, Votto Lake Extreme Breakout – новая трейловая дистанция;

– новая трейловая дистанция; 55 км – кольцевая дистанция с набором высоты 700 м;

– кольцевая дистанция с набором высоты 700 м; 50 миль – кольцевая дистанция с набором высоты 1000 м;

– кольцевая дистанция с набором высоты 1000 м; 100 миль – кольцевая дистанция с набором высоты 2000 м.

Для юных трейлраннеров доступны старты Karelia Fun Run на 1 км и Karelia Sprint на 3 км.

Маршруты пройдут по карельским скалам, лесам и озерам с забегами на гору Воттоваара и Смерть-гору.

Узнать подробнее о гонке можно на сайте Running Heroes Russia. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.