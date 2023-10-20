Открылась регистрация на фестиваль ULTRA100. Он пройдет 3-4 августа 2024 в городе Волжском

На сайте RussiaRunning открылась регистрация на фестиваль спорта, музыки и самовыражения ULTRA100. Он пройдет 3-4 августа 2024 года в городе Волжском (Волгоградская область).

На протяжении двух дней атлеты будут преодолевать трейловые дистанции разной сложности. В субботу 3 августа состоятся забеги «Пыль» и костюмированный «Пыль.Ночь» на 1,8 км, «Песок. Ночь» и «Песок. День» на 10 км, «Вода» на 6,5 км и «Детский Ультра» на 500 м.

В воскресенье 4 августа пройдут трейлы «Лиман» на 30 км и «Большой Лиман» на 51 км – новая дистанция сезона 2024.

Кроме спортивных состязаний на фестивале организуют и другие виды активностей: мастер-классы, шоу, концерты, тренировки и многое другое. Всю информацию будут выкладывать постепенно.

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