Открылась регистрация на Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2024. Ультратрейл пройдет 18 февраля

Команда организаторов трейловых забегов WILD TRAIL открыли регистрацию на Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2024. Старт пройдет 18 февраля в Никола-Ленивце (деревня в Калужской области).

Для регистрации доступны пять дистанций:

«Быстрый-теплый» – дистанция на 11 км уровня «rare» с набором высоты 100 м;

– дистанция на 11 км уровня «rare» с набором высоты 100 м; «Разжигая лед» – трейл на 21 км уровня «medium» с набором высоты 240 м;

– трейл на 21 км уровня «medium» с набором высоты 240 м; «Лемони Сникет» – забег на 33 км уровня «medium well» с набором 350 м;

– забег на 33 км уровня «medium well» с набором 350 м; «50 Оттенков Белого» – трейл на 50 км уровня «well done» с набором высоты 450 м;

– трейл на 50 км уровня «well done» с набором высоты 450 м; Забег в купальниках – 900 м;

– 900 м; Детский старт – 900 м.

Часть маршрутов пройдут по территории арт-парка Никола-Ленивец, часть – по лесных тропам сквозь снежные просторы, завалы и овраги. Забег «50 Оттенков Белого» частично пройдет в темноте.

Узнать дополнительную информацию о дистанциях можно на сайте фестиваля. Регистрация открыта на MyRace. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале.