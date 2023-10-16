Открылась регистрация на Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2024. Ультратрейл пройдет 18 февраля
Команда организаторов трейловых забегов WILD TRAIL открыли регистрацию на Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2024. Старт пройдет 18 февраля в Никола-Ленивце (деревня в Калужской области).
Для регистрации доступны пять дистанций:
- «Быстрый-теплый» – дистанция на 11 км уровня «rare» с набором высоты 100 м;
- «Разжигая лед» – трейл на 21 км уровня «medium» с набором высоты 240 м;
- «Лемони Сникет» – забег на 33 км уровня «medium well» с набором 350 м;
- «50 Оттенков Белого» – трейл на 50 км уровня «well done» с набором высоты 450 м;
- Забег в купальниках – 900 м;
- Детский старт – 900 м.
Часть маршрутов пройдут по территории арт-парка Никола-Ленивец, часть – по лесных тропам сквозь снежные просторы, завалы и овраги. Забег «50 Оттенков Белого» частично пройдет в темноте.
Узнать дополнительную информацию о дистанциях можно на сайте фестиваля. Регистрация открыта на MyRace. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале.
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