Результаты забега Open Band Trails – Буря 2023

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В воскресенье 22 октября в деревне Животино Московской области состоялся трейл «Буря» от команды Open Band Trails.

Для забегов были доступны дистанции XS на 5 км, S на 10 км и M на 20 км. Для юных трейлраннеров были организованы старты «Тучка» и «Ураган» на 500 м и «Комета» на 2 км. 

Трассы трейлов прошли по лесным дорожкам с подъемами, бродами и грязевыми участками. 

Результаты участников:

XS, мужчины

1. Роман Львинов – 24:42

2. Илья Медведев – 24:52

3. Олег Балацкий – 25:14

XS, женщины

1. Надежда Фомина – 30:15

2. Таисия Терентьева – 30:53

3. Светлана Бидина – 31:01

S, мужчины

1. Николай Бондаренко – 51:33

2. Олег Иванов – 51:38

3. Станислав Зимин – 54:44

S, женщины

1. Марина Георгиева – 57:13

2. Светлана Бородай – 1:02:06

3. Наталья Сорокина – 1:02:14

M, мужчины

1. Дмитрий Шунин – 1:32:39

2. Егор Карпов – 1:34:16

3. Александр Славуцкий – 1:39:54

M, женщины

1. Александра Войтова – 1:47:57

2. Мария Нагуманова – 1:58:15

3. Екатерина Меньшикова – 2:00:36

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии появятся позже на странице организаторов ВКонтакте

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