Результаты забега Open Band Trails – Буря 2023
В воскресенье 22 октября в деревне Животино Московской области состоялся трейл «Буря» от команды Open Band Trails.
Для забегов были доступны дистанции XS на 5 км, S на 10 км и M на 20 км. Для юных трейлраннеров были организованы старты «Тучка» и «Ураган» на 500 м и «Комета» на 2 км.
Трассы трейлов прошли по лесным дорожкам с подъемами, бродами и грязевыми участками.
Результаты участников:
XS, мужчины
1. Роман Львинов – 24:42
2. Илья Медведев – 24:52
3. Олег Балацкий – 25:14
XS, женщины
1. Надежда Фомина – 30:15
2. Таисия Терентьева – 30:53
3. Светлана Бидина – 31:01
S, мужчины
1. Николай Бондаренко – 51:33
2. Олег Иванов – 51:38
3. Станислав Зимин – 54:44
S, женщины
1. Марина Георгиева – 57:13
2. Светлана Бородай – 1:02:06
3. Наталья Сорокина – 1:02:14
M, мужчины
1. Дмитрий Шунин – 1:32:39
2. Егор Карпов – 1:34:16
3. Александр Славуцкий – 1:39:54
M, женщины
1. Александра Войтова – 1:47:57
2. Мария Нагуманова – 1:58:15
3. Екатерина Меньшикова – 2:00:36
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.
Комментарии